جمع‌آوری روزانه ۷۵۰ تن زباله در شهر کرمانشاه

به ۱۲ دستگاه خودرو جدید نیاز داریم

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهری شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه در حال حاضر روزانه بین ۶۵۰ تا ۷۵۰ تن زباله در شهر کرمانشاه جمع آوری می‌شود، گفت: بیشترین حجم زباله‌های تولیدی مربوط به مناطق پنج، هفت و سه شهرداری است.

به گزارش  ایلنا از کرمانشاه،  رضا مرادی  با اشاره به مشکلات مدیریت پسماند شهر کرمانشاه، اظهار کرد: در حال حاضر جمع آوری زباله در شهر کرمانشاه به صورت سه شیفت در حال انجام است، اما مشکلاتی هم در این زمینه داریم. 

وی افزود: یکی از این مشکلات، فرسودگی ماشین آلات جمع آوری زباله است که گاها باعث می‌شود تعدادی از آنها نیاز به تعمیر داشته باشند و از رده فعالیت خارج شوند. 

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهری کرمانشاه تصریح کرد: حدود ۴۰ دستگاه خودروی جمع‌آوری زباله داریم که از این تعداد حدود ۱۵ دستگاه به صورت روزمره خراب می‌شوند و نیاز به تعمیر دارند. 

وی تاکید کرد: عمر مفید ماشین آلات جمع آوری زباله حدود ۱۰ سال است، درحالی‌که میانگین عمر ماشین آلات ما به ۲۲ تا ۲۳ سال می‌رسد. 

مرادی با بیان اینکه برای جمع آوری منظم زباله‌ها در شهر کرمانشاه به ۱۰ تا ۱۲ دستگاه خودرو جدید نیاز داریم، عنوان کرد: اخیرا سرپرست شهرداری، رایزنی‌هایی را با استاندار داشته‌اند و مقرر شده چند دستگاه جدید را به ناوگان ماشین آلات جمع آوری زباله شهر کرمانشاه اضافه کنیم تا از بحران کنونی خارج شویم. 

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهری کرمانشاه گفت: زباله‌های جمع آوری شده در سکوی میانی پسماند تخلیه شده و از آنجا برای بازیافت بارگیری می‌شوند. 

