مدارس خراسانشمالی سهشنبه و چهارشنبه غیرحضوری شد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسانشمالی اعلام کرد که مدارس این استان در تمامی مقاطع تحصیلی در روزهای سهشنبه و چهارشنبه هفته جاری به دلیل افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا تعطیل و آموزشها غیرحضوری خواهد بود.
به گزارش ایلنا، علی گودرزی روز یکشنبه با تاکید بر اینکه حفظ سلامت دانشآموزان و فرهنگیان اولویت اصلی دستگاه تعلیم و تربیت است، گفت: این تصمیم با هدف قطع زنجیره انتقال بیماری و فراهمسازی فرصت لازم برای کنترل شرایط اتخاذ شده است.
وی افزود: اکنون حدود ۳۵ درصد دانشآموزان استان به این ویروس مبتلا هستند و تعطیلی اعلام شده شامل تمامی دورهها و مقاطع تحصیلی میشود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسانشمالی تاکید کرد که مدارس موظفاند برنامه آموزشی خود را از طریق فضای پیامرسان شاد دنبال کنند و تکالیف و محتوای مرتبط را در اختیار دانشآموزان قرار دهند تا فرآیند یادگیری دچار وقفه نشود.
گودرزی همچنین از خانوادهها خواست با رعایت توصیههای بهداشتی، توجه به علائم بیماری در فرزندان و پرهیز از خوددرمانی، به مدیریت صحیح این وضعیت کمک کنند.
بر اساس آمار آموزش و پرورش خراسانشمالی، این استان دارای ۱۹۳ هزار دانشآموز در بیش از ۲ هزار آموزشگاه است.