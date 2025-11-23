گاز گرفتگی ۱۹ نفر در یاسوج/حال عمومی مصدومان مساعد است

به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در ساعت ۲۱:۰۳ شامگاه شنبه، گزارشی مبنی بر گاز گرفتگی در مسجد روستای تنگاری به مرکز دیسپچ اورژانس ۱۱۵ استان ارسال شد.

"پرویز غفارفرد"در گفت و گو با رسانه ها در بیمارستان امام سجاد(ع) یاسوج افزود: بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه اورژانس دهستان دشتروم و سپس اتوبوس‌آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

بگفته وی، در این حادثه ۱۹ نفر با بازه سنی ۹ تا ۴۵ سال دچار مسمومیت شدند که خوشبختانه حال عمومی آنان مساعد است.

سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: این حادثه تلفات جانی نداشت و تمامی مصدومان برای انجام مراقبت‌های تکمیلی توسط اتوبوس‌آمبولانس به بیمارستان امام سجاد(ع) یاسوج انتقال یافتند.

غفارفرد با اشاره به افزایش استفاده از وسایل گرمایشی در فصل سرما، هشدار داد: نبود تهویه مناسب در فضاهای بسته می‌تواند منجر به بروز حوادث مشابه شود، بنابراین رعایت نکات ایمنی و اطمینان از سلامت سیستم‌های گرمایشی ضروری است.

به گزارش ایلنا، دهستان دشتروم از دهستان های تابع شهرستان بویراحمد محسوب می شود که از نقاط سردسیری استان کهگیلویه و بویراحمد بشمار می رود.

این دهستان با یاسوج مرکز استان حدود 30 کیلومتر فاصله دارد.

