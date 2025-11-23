سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد خبرداد:
گاز گرفتگی ۱۹ نفر در یاسوج/حال عمومی مصدومان مساعد است
شامگاه شنبه یکم آذرماه ۱۴۰۴، حادثه مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در مسجد روستای تنگاری از توابع دشتروم بویراحمد، ۱۹ نفر را راهی بیمارستان کرد اگرچه خوشبختانه وضعیت عمومی همه مصدومان مساعد گزارش شده است.
به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در ساعت ۲۱:۰۳ شامگاه شنبه، گزارشی مبنی بر گاز گرفتگی در مسجد روستای تنگاری به مرکز دیسپچ اورژانس ۱۱۵ استان ارسال شد.
"پرویز غفارفرد"در گفت و گو با رسانه ها در بیمارستان امام سجاد(ع) یاسوج افزود: بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه اورژانس دهستان دشتروم و سپس اتوبوسآمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.
بگفته وی، در این حادثه ۱۹ نفر با بازه سنی ۹ تا ۴۵ سال دچار مسمومیت شدند که خوشبختانه حال عمومی آنان مساعد است.
سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: این حادثه تلفات جانی نداشت و تمامی مصدومان برای انجام مراقبتهای تکمیلی توسط اتوبوسآمبولانس به بیمارستان امام سجاد(ع) یاسوج انتقال یافتند.
غفارفرد با اشاره به افزایش استفاده از وسایل گرمایشی در فصل سرما، هشدار داد: نبود تهویه مناسب در فضاهای بسته میتواند منجر به بروز حوادث مشابه شود، بنابراین رعایت نکات ایمنی و اطمینان از سلامت سیستمهای گرمایشی ضروری است.
به گزارش ایلنا، دهستان دشتروم از دهستان های تابع شهرستان بویراحمد محسوب می شود که از نقاط سردسیری استان کهگیلویه و بویراحمد بشمار می رود.
این دهستان با یاسوج مرکز استان حدود 30 کیلومتر فاصله دارد.