۳۱۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در اهواز کشف و ضبط شد
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: در آبانماه امسال، ۳۱۶ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در این کلانشهر شناسایی و ضبط شده است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد فراتی امروز در تشریح این خبر اظهار کرد: این تعداد دستگاه با همکاری پلیس امنیت اقتصادی فراجا و با دستور قضایی در نقاط مختلف اهواز کشف و ضبط شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز خاطرنشان کرد: براساس آمارهای ثبتشده از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، تعداد یکهزار و چهار دستگاه ماینر غیرمجاز در محدوده مناطق پنجگانه تحت پوشش این شرکت شناسایی و ضبط شده است.
راههای گزارش مردمی و پاداش تشویقی
فراتی با اشاره به نقش مشارکت مردمی در شناسایی فعالیتهای غیرقانونی بیان کرد: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده فعالیت ماینرهای غیرمجاز، گزارش خود را از طریق پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ ارسال کنند.
وی ادامه داد: شهروندان در گزارشهای سامانه لازم است استان، شهرستان یا شهر، نشانی دقیق شامل پلاک و در صورت امکان نام مکان را ثبت کنند؛ گزارشدهندگان طبق دستورالعملهای موجود مشمول پاداش تشویقی خواهند شد.
جریمه ۲۵ میلیون تومانی برای هر دستگاه ماینر
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز با اشاره به برخورد قانونی با استفادهکنندگان از دستگاههای استخراج غیرمجاز گفت: خسارت استفاده غیرمجاز از هر دستگاه ماینر ۲۵ میلیون تومان تعیین شده است.
همچنین مصرف برق هر دستگاه ماینر بر اساس تعرفه تکمیلی و با ضریب ریالی ۴۲هزارو ۶۲۰ ریال به ازای هر کیلوواتساعت محاسبه خواهد شد.
استفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج رمزارز بهدلیل مصرف بسیار بالای برق، موجب افزایش بار شبکه، ایجاد ناپایداری در توزیع، آسیب به تجهیزات، افت ولتاژ و اختلال در تامین برق مشترکان میشود.
این دستگاهها علاوه بر تحمیل خسارت مالی سنگین به شبکه برقرسانی، هزینههای قابل توجهی برای تعمیر، نگهداری و جبران تلفات انرژی ایجاد میکنند و در موارد متعدد یکی از عوامل اصلی افزایش فشار و بروز خرابی در شبکه توزیع بودهاند.