صنعت نشرنیازمند بازنگری بنیادین در سیاست های حمایتی

احمدی مقیم در گفتگو با خبرنگار ایلنا خواستار توجه جدی مسئولان فرهنگی، اقتصادی و فناورانه به چالش‌های اساسی ناشران شد.

وی اظهار داشت: نشر دیگر صرفاً یک فعالیت فرهنگی نیست؛ بلکه بخشی از اقتصاد دانش‌محور است و بی‌توجهی به چالش‌های این حوزه، به‌معنای تضعیف زیرساخت‌های فرهنگی کشور است.

احمدی مقیم بیان کرد: مهم‌ترین چالش‌های صنعت نشر عواملی از قبیل افزایش هزینه‌های تولید و چاپ، گسترش فناوری و تغییر الگوی مطالعه، گسترش فناوری و تغییر الگوی مطالعه، چالش دیده‌شدن آثار در فضای رقابتی، مسائل حقوقی و سرقت دیجیتال و فقدان حمایت در صادرات فرهنگی و حضور بین‌المللی است.

وی اظهار داشت: قیمت کاغذ و دیگر نهاده های چاپ و نشر در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است و این امر ناشران کوچک را در آستانه تعطیلی قرار داده است.

ناشر و کارآفرین حوزه فرهنگ تاکید کرد: بدون سیاست‌های حمایتی واقعی، از جمله تخصیص سهمیه عادلانه کاغذ و تسهیلات مالی کم‌بهره، تداوم فعالیت برای بسیاری از ناشران ممکن نخواهد بود.

احمدی مقیم با اشاره به رشد کتاب‌های الکترونیک و صوتی افزود: تحول فناوری اجتناب‌ناپذیر است، اما ما هنوز زیرساخت‌های نشر دیجیتال را در سطح ملی توسعه نداده‌ایم درحالی‌که دنیا به سمت مدل‌های چندفرمتی و اشتراکی رفته، بسیاری از ناشران ما هنوز فقط به چاپ سنتی تکیه دارند.

وی با تأکید بر اینکه اقتصاد نشر ایران مستقیماً از وضعیت معیشتی جامعه تأثیر می‌پذیرد، گفت: قیمت کتاب برای بخش بزرگی از مردم به‌صرفه نیست سیاست‌های فرهنگی باید به‌گونه‌ای باشد که کتاب در سبد کالای فرهنگی خانوار باقی بماند.

به گفته این ناشر، سالانه هزاران عنوان کتاب منتشر می‌شود، اما بخش زیادی از آن‌ها به‌دلیل ضعف در بازاریابی و متادیتا، هرگز به‌دست مخاطب نمی‌رسند و ضرورت دارد نهادهای فرهنگی برنامه‌ای ملی برای ترویج کتاب‌خوانی، بهبود متادیتا و حمایت از توزیع هوشمند طراحی کنند.

احمدی مقیم بیان کرد: محتوای دیجیتال به‌راحتی در فضای مجازی تکثیر و حقوق نویسندگان و ناشران نادیده گرفته می‌شود و ما نیازمند قانون‌گذاری شفاف و اجرای قاطع قوانین مالکیت فکری هستیم.

وی ادامه داد: ناشر ایرانی در عرصه جهانی ناشناخته مانده است و دولت باید برای ترجمه، شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی و ایجاد پلتفرم‌های مشترک منطقه‌ای سرمایه‌گذاری کند.

این کارآفرین حوزه فرهنگ تاکید کرد : توسعه فرهنگی بدون پشتیبانی از نشر ممکن نیست امروز ناشران ما نه از کمبود انگیزه، بلکه از نبود حمایت و سیاست‌گذاری رنج می‌برند اگر مسئولان فرهنگی، اقتصادی و فناوری کشور به‌صورت هم‌افزا وارد میدان شوند، می‌توان صنعت نشر را از بحران به فرصت تبدیل کرد.

انتهای پیام/