خشکی زاینده رود نباید عادی سازی شود

به گزارش ایلنا از اصفهان، داریوش گل‌علیزاده افزود: اسب‌سواری حتی به صورت نمادین بر بستر خشک زاینده رود به هر بهانه‌ای که باشد، مخالف چهارچوب قوانین حفاظت از محیط زیست است.

وی اظهار داشت: رودخانه‌ها به‌عنوان اکوسیستم‌های زنده، مشتمل بر بستر، حریم و آب هستند و در صورت خشکی مقطعی، هرگونه تغییر کاربری موقت یا دائم در حریم رودخانه‌ها و دستکاری‌هایی مانند کوبش یا تغییرات مخرب در بستر آن‌ها، با قوانین و مقررات محیط زیست و معیارهای زیست محیطی پذیرفته‌شده جهانی مغایرت دارد.

به گفته گل علیزاده پیش از این، در سال ۹۶ نیز به مناسبت جشنواره گردشگری اصفهان و با محوریت زاینده‌رود و محیط‌زیست، درخواست مجوزی برای برگزاری بازی چوگان در بستر خشک زاینده‌رود از سوی یکی از دانشگاه‌های اصفهان مطرح شده که محیط زیست با آن مخالفت کرده بود.

وی تصریح کرد: در هر زمانی که چنین درخواست‌هایی در خصوص برگزاری برنامه‌های نمادین در بستر خشک زاینده رود مطرح شود، به بهانه اعتراض به خشکی زاینده رود یا هر انگیزه دیگر، به شدت مخالف خواهیم بود و اجازه چنین اقدامات مخربی را نخواهیم داد.

گل‌علیزاده افزود: همچنین در صورتی که مشخص شود اقداماتی خارج از چارچوب قانونی در این زمینه صورت گرفته است، قطعا با متخلفین برخورد قانونی خواهیم کرد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان گفت: زاینده رود به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع آبی و زیست محیطی کشور، نقش بسزایی در تأمین منابع آبی و اکوسیستم منطقه دارد و نباید تحت هیچ شرایطی روند قطع جریان دائمی آن به حالت عادی درآید.

گل علیزاده اضافه کرد: با توجه به خشکسالی‌های اخیر، امیدواریم با تغییر وضعیت اقلیمی و ورود به دوران ترسالی، شاهد بازگشت جریان دائمی زاینده رود و احیای تالاب گاوخونی باشیم.

وی با اشاره به تاثیرات منفی روانی و اجتماعی این موضوع برای مردم اصفهان گفت: هرگونه تخریب و آلودگی در بستر زاینده رود می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به محیط زیست و سلامت عمومی وارد کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان افزود: لازم است که تمامی دستگاه‌های مسوول در راستای حفظ و احیای این منابع طبیعی اقدام کنند و از عادی سازی هرگونه تخریب محیط زیست جلوگیری شود.

گل علیزاده تصریح کرد: در ماه‌های اخیر، در خصوص جلوگیری از برگزاری کنسرت‌ها در بستر خشک زاینده رود نیز اقداماتی صورت گرفت که خوشبختانه به موقع اطلاع‌رسانی و از وقوع این اتفاق جلوگیری شد.

وی افزود: باید از هر فرصتی برای افزایش آگاهی عمومی و حساسیت جامعه به مسأله احیای زاینده رود و تالاب گاوخونی استفاده و مطالبات مردم در این زمینه را تقویت کنیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خاطرنشان کرد: زاینده رود بخشی از هویت مردم اصفهان است و باید به‌طور جدی از آن محافظت شود.

