به گزارش ایلنا، مهدی یونسی رستمی روز شنبه در جلسه نشست مدیریت بحران استانداری مازندران در ساری اعلام کرد: مساله آتش‌سوزی شامگاه ۲۴ آبان شروع شد و بلافاصله ستاد مدیریت بحران را تشکیل دادیم.

وی افزود: باتوجه به حریق ۱۶ گروه به منطقه اعزام شد و در مرحله نخست بیش از ۹۵ درصد موفقیت‌آمیز بوده است.

استاندار مازندران بیان کرد: باتوجه به شیب توپوگرافی، تغییرات اقلیمی و خشکسالی این آتش در زیر برگ‌ها پنهان شده بود و ما هم تعداد تیم‌ها را به ۴۰ تیم افزایش دادیم.

یونسی رستمی اضافه کرد: در حال حاضر ۵۲۰ نیرو به همراه هشت بالگرد و دو هواپیمای ایلوشین در منطقه فعال هستند.

وی تصریح کرد: باتوجه به کارشناسان مجرب و گروه‌های تخصصی منطقه را به جبهه شمال، چنوب، شرق و غرب تقسیم کردیم که این نوید را به مردم می‌دهیم سمت شرق و جنوب برای اطفای حریق موفق عمل کردیم.

