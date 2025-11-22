استاندار قزوین:
دیپلماسی اقتصادی استان شتاب بگیرد
استاندار قزوین با اشاره به شرایط ویژه کشور و ضرورت تحرک اقتصادی استان گفت: قزوین باید دیپلماسی اقتصادی خود را چند برابر تقویت کند. امروز رقابت استانها در میدان تجارت خارجی است و ما باید فعالترین استان کشور در این حوزه باشیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در نشست شورای اقتصادی استان قزوین که با حضور مدیران اقتصادی، سرمایهگذاری و نمایندگان دستگاههای مرتبط برگزار شد، با اشاره به شرایط ویژه کشور و ضرورت تحرک اقتصادی استان گفت: قزوین باید دیپلماسی اقتصادی خود را چند برابر تقویت کند.
وی اضافه کرد: امروز رقابت استانها در میدان تجارت خارجی است و ما باید فعالترین استان کشور در این حوزه باشیم.
استاندار قزوین با اشاره به ظرفیت 4 هزار واحد صنعتی، موقعیت جغرافیایی استان، مسیرهای ترانزیتی و بازارهای هدف منطقهای گفت: با فعال شدن دبیرخانه توسعه صادرات، مأموریت ما روشن است؛ افزایش صادرات، اتصال به بازارهای پیرامونی و تبدیل قزوین به بازیگر اصلی تجارت خارجی ایران.
نوذری در ادامه با تأکید بر اهمیت منطقه ویژه اقتصادی تاکستان ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی تاکستان پیشران تحول اقتصادی استان است و باید بدون هیچگونه تأخیر، وارد فاز اجرایی شود. این مجموعه نقطه شروع صادرات، جذب سرمایهگذاری و استقرار صنایع دانشبنیان خواهد بود.