خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار قزوین:

دیپلماسی اقتصادی استان شتاب بگیرد

دیپلماسی اقتصادی استان شتاب بگیرد
کد خبر : 1717735
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار قزوین با اشاره به شرایط ویژه کشور و ضرورت تحرک اقتصادی استان گفت: قزوین باید دیپلماسی اقتصادی خود را چند برابر تقویت کند. امروز رقابت استان‌ها در میدان تجارت خارجی است و ما باید فعال‌ترین استان کشور در این حوزه باشیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در نشست شورای اقتصادی استان قزوین که با حضور مدیران اقتصادی، سرمایه‌گذاری و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، با اشاره به شرایط ویژه کشور و ضرورت تحرک اقتصادی استان گفت: قزوین باید دیپلماسی اقتصادی خود را چند برابر تقویت کند.

وی اضافه کرد: امروز رقابت استان‌ها در میدان تجارت خارجی است و ما باید فعال‌ترین استان کشور در این حوزه باشیم.

استاندار قزوین با اشاره به ظرفیت 4 هزار واحد صنعتی، موقعیت جغرافیایی استان، مسیرهای ترانزیتی و بازارهای هدف منطقه‌ای گفت: با فعال شدن دبیرخانه توسعه صادرات، مأموریت ما روشن است؛ افزایش صادرات، اتصال به بازارهای پیرامونی و تبدیل قزوین به بازیگر اصلی تجارت خارجی ایران.

نوذری در ادامه با تأکید بر اهمیت منطقه ویژه اقتصادی تاکستان ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی تاکستان پیشران تحول اقتصادی استان است و باید بدون هیچ‌گونه تأخیر، وارد فاز اجرایی شود. این مجموعه نقطه شروع صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و استقرار صنایع دانش‌بنیان خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب