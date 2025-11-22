خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار فارس به شایعات پایان داد؛

در فارس می مانم/برنامه‌ای برای پذیرش مسئولیت دیگر ندارم

در فارس می مانم/برنامه‌ای برای پذیرش مسئولیت دیگر ندارم
کد خبر : 1717734
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار فارس با رد شایعات مطرح شده درباره احتمال ترک این استان، تأکید کرد: برنامه‌ای برای پذیرش مسئولیت دیگر ندارد و به خدمت‌رسانی در فارس ادامه خواهد داد.

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری عصر امروز شنبه در حاشیه جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت: تمام این حرف‌ها شایعه است. به استان فارس آمده‌ام تا به مردم خدمت کنم و می‌مانم تا این مسیر را ادامه دهم.

در روزهای اخیر برخی گمانه‌زنی‌ها در فضای مجازی درباره رفتن استاندار فارس و انتصاب او در یکی از جایگاه‌های مدیریتی دولت منتشر شده بود؛ موضوعی که امروز توسط وی به‌طور رسمی تکذیب شد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب