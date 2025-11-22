به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری عصر امروز شنبه در حاشیه جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت: تمام این حرف‌ها شایعه است. به استان فارس آمده‌ام تا به مردم خدمت کنم و می‌مانم تا این مسیر را ادامه دهم.

در روزهای اخیر برخی گمانه‌زنی‌ها در فضای مجازی درباره رفتن استاندار فارس و انتصاب او در یکی از جایگاه‌های مدیریتی دولت منتشر شده بود؛ موضوعی که امروز توسط وی به‌طور رسمی تکذیب شد.

