استاندار فارس به شایعات پایان داد؛
در فارس می مانم/برنامهای برای پذیرش مسئولیت دیگر ندارم
استاندار فارس با رد شایعات مطرح شده درباره احتمال ترک این استان، تأکید کرد: برنامهای برای پذیرش مسئولیت دیگر ندارد و به خدمترسانی در فارس ادامه خواهد داد.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری عصر امروز شنبه در حاشیه جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان و در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت: تمام این حرفها شایعه است. به استان فارس آمدهام تا به مردم خدمت کنم و میمانم تا این مسیر را ادامه دهم.
در روزهای اخیر برخی گمانهزنیها در فضای مجازی درباره رفتن استاندار فارس و انتصاب او در یکی از جایگاههای مدیریتی دولت منتشر شده بود؛ موضوعی که امروز توسط وی بهطور رسمی تکذیب شد.