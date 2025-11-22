به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ سید حمیدرضا موسوی‌پور در تشریح این خبر گفت: در راستای اجرای طرح های مقابله با عرضه کالای قاچاق، بازدید از واحد های صنفی شهرستان البرز در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با هماهنگی قضایی، در بازدید از 3 واحد صنفی، 2 هزارحبه انواع قرص روان گردان و مخدر و تعداد 1500 نخ سیگار خارجی قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان البرز درپایان خاطرنشان کرد: در این خصوص 3 متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

