فرمانده انتظامی البرز خبر داد؛

کشف سیگار و قرص‌های مخدر در شهرستان البرز

کشف سیگار و قرص‌های مخدر در شهرستان البرز
فرمانده انتظامی شهرستان البرز از کشف 1500 نخ سیگارخارجی قاچاق و 2 هزار حبه انواع قرص روان گردان و مخدر دراین شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ سید حمیدرضا موسوی‌پور در تشریح این خبر گفت: در راستای اجرای طرح های مقابله با عرضه کالای قاچاق، بازدید از واحد های صنفی شهرستان البرز در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با هماهنگی قضایی، در بازدید از 3 واحد صنفی، 2 هزارحبه انواع قرص روان گردان و مخدر و تعداد 1500 نخ سیگار خارجی قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان البرز درپایان خاطرنشان کرد: در این خصوص 3 متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

 

 

