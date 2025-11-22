کشف 171 قبضه سلاح گرم غیرمجاز در قزوین / 52 نفر دستگیر شدند

به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در حاشیه نمایشگاه کشفیات سلاح‌های غیرمجاز با اعلام این خبر اظهارداشت: در اجرای ششمین مرحله طرح صاعقه پلیس که از ابتدای آبان ماه به مدت یک ماه در سراسر استان به مرحله اجرا گذاشته شد، 171 قبضه سلاح جنگی و شکاری و 684 عدد فشنگ غیرمجاز کشف و 52 نفر در این ارتباط دستگیر شدند.

وی با قدردانی از همکاری‌های اطلاعاتی و گزارش‌های مردمی، بیان کرد: آنچه امروز در قالب کشف این سلاح‌ها شاهد هستیم، نتیجه همکاریی های اطلاعاتی و گزارش‌های مردمی است، مردم شریف استان قزوین نشان داده‌اند نسبت به امنیت استان خود حساس هستند و این همراهی موجب افزایش کشفیات و ارتقای احساس امنیت در جامعه شده است.

فرمانده انتظامی استان قزوین در پایان با بیان اینکه پلیس مقتدرانه با هرگونه اقدام ناامن‌کننده در استان برخورد خواهد کرد از شهروندان فهیم به ‌ویژه کسانی که تحرکات مشکوک و نگهداری سلاح در اطراف خود را به پلیس اطلاع دادند، تشکر کرد و از عموم مردم خواست در برابر چنین رفتار‌هایی بی تفاوت نباشند و هرگونه مورد مشکوک را سریعاً به پلیس گزارش دهند.

انتهای پیام/