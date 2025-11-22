اعلام آمادهباش نیروهای منابع طبیعی گلستان در پی افزایش دما و وزش باد
در پی افزایش محسوس دما، کاهش رطوبت نسبی و وزش باد نسبتاً شدید و با صدور هشدار از سوی ادارهکل هواشناسی استان گلستان، به دستور مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان، کلیه نیروهای اداری و یگان حفاظت منابع طبیعی از یوم جاری در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتند.
گزارش ایلنای گلستان، علی اصغر نیکویی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با اشاره به افزایش خطر وقوع حریق در عرصههای جنگلی و مرتعی از عموم مردم، گردشگران و بهرهبرداران خواست در این مدت از حضور، اتراق و روشنکردن هرگونه آتش در مناطق جنگلی و مرتعی بهطور جدی خودداری کنند.
وی تأکید کرد: کوچکترین بیاحتیاطی در شرایط فعلی میتواند منجر به بروز آتشسوزیهای گسترده در جنگلهای هیرکانی شود. لذا از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه دود، آتش یا فعالیت مشکوک در عرصههای طبیعی، مراتب را سریعاً از طریق سامانه تلفنی ۱۵۰۴ یا شماره ۱۳۹ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.
وی گفت: پایش میدانی مناطق حساس، گشتهای مشترک و آمادهباش کامل نیروها در کلیه شهرستانها تا پایان هفته اول آذر ادامه خواهد داشت.