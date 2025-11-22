20 همت طرح صنعتی آماده افتتاح در استان داریم

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری ظهر امروز در صدونهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: ما باید در حوزه اقتصادی پویایی ایجاد کنیم و با کمک مدیران پویا باید جنس کارها را اجرایی کنیم، یک استانی مثل قزوین که این همه ظرفیت و شرایط دارد، می تواند کارهای بزرگ‌تری انجام دهد و مدیران کل دستگاه‌ها باید در استان عملیاتی‌تر و با همت و پیگیری بیشتری وارد عرصه شوند.

وی اضافه کرد: رییس جمهور در سفر به استان قزوین رضایتمندی خوبی داشتند، موضوع آب سال‌ها روی زمین مانده بود که اکنون با 15 همت از طریق تغییر کاربری زمین با کمک اوقاف و آب منطقه‌ای وارد عملیاتی شده است، همچنین برای بیمارستان گردشگری 30 همت در فاز نخست و 30 همت در فاز بعدی مصوب شد و همچنین بحث بومگردی و هتل‌داری از عمده مسایلی بود که در این سفر به نتایج خوبی رسید.

استاندار قزوین با بیان اینکه 20 همت طرح آماده افتتاح در صنایع برای استان وجود دارد، اظهار کرد: مدیران باید بر اساس شرایط و مقتضیات استان گام بردارند، ما مدیر اداری نمی‌خواهیم که بعد از ساعت اداری از محل کار خارج شود، چون الان که اختیارات کافی به استان‌ها داده شده است، دیپلماسی اقتصادی باید بیش از گذشته تقویت شود.

نوذری افزود: فضای کسب و کار باید در استان قزوین تدوین و طراحی شود که اداره‌کل اقتصاد و دارایی باید در این راستا فعال باشد، امروز رییس سازمان جهاد کشاورزی در جلسه نیست و معاون سازمان به جلسه آمده است، درحالی که امروز مدیر جهاد کشاورزی باید برنامه‌های توسعه‌ای را تشریح کند.

وی ادامه داد: خروجی جلسات اقتصادی باید روشن باشد تا مردم ببینند، روی مسایل کوتاه مدت باید کار کرد و مدیران حتما 2 تا سه مساله مهم اقتصادی را در دستور کار قرار دهند تا در یک سال به نتیجه برسد، مسوول این موارد معاونت اقتصادی استانداری و رییس اتاق بازرگانی است.

رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بیان کرد: ما باید در هر ماه یک تا 2 طرح و رویداد بزرگ اقتصادی داشته باشیم و انتظار پویایی بیشتری در حوزه مباحث اقتصادی لازم است، تا جایی که جنس مدیر باید دونده و پیگیر باشد، چراکه حمایت از تولید و فضای کسب و کار تنها راه چاره کشور است.

نوذری بیان کرد: منطقه ویژه اقتصادی در استان قزوین به کجا رسید؟ آقای کشاورز در شهرک‌های صنعتی باید پیگیر این موضوع باشد که تا پایان سال این موارد سریعا معلوم شود، ما انتظار داریم کلنگ‌زنی آن سریعا انجام شود و سرپرست شرکت‌ شهرک‌های صنتعتی دنبال فرآیندهای تامین مالی باشد.

استاندار قزوین با بیان اینکه برنامه اقتصادی تاجیکستان باید سریعا تعیین تکلیف شود، یادآور شد: در بحث اقتصادی تا پایان سال باید در بحث صادرات با تاجیکستان برنامه ارایه شود، برخی از فعالان بخش خصوصی می‌گویند ظرفیت گردشگری تاجیکستان برای ایران 600 هزار نفر است، اما من می‌گویم از همین عدد اگر 6 هزار نفر هم جذب کنید، ظرفیت بزرگی است.

وی اضافه کرد: ما باید از ظرفیت استان خودمان برای صادرات و گردشگری استفاده کنیم، سفر به تاجیکستان خوب بود، اما امروز اتاق بازرگانی باید گزارش دهد که نمایشگاه چه زمانی برگزار شده و ما چه برنامه‌ای برای جذب گردشگر داریم.

استاندار قزوین خاطرنشان کرد: فراری دادن سرمایه‌گذار از استان قزوین یکی از موضوعات و کلیشه‌های دیرینه است که دلیل آن مراحل طولانی اداری و بروکراسی ارزیابی می‌شود، در شرایطی که دولت دنبال تسهیل فرآیند است، نباید در یک بند و تبصره تمامیت سرمایه‌گذاری را زیر سوال ببریم.

نوذری خاطرنشان کرد: اعطای زمین برای پنل‌های خورشیدی اگر با انفعال همراه است، زمین بازپس گرفته شود و نباید زمین را به کسانی بدهیم که هیچ اقدامی روی آن انجام نمی‌دهند.

