پزشک متخصص در اسلام‌آبادغرب به‌ قتل رسید

کد خبر : 1717363
فرمانده انتظامی اسلام آبادغرب از قتل یک پزشک متخصص قلب و عروق در این شهرستان به دنبال اختلافات ملکی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سرهنگ حیدر حق جویان در این خصوص گفت: به دنبال وقوع حادثه تیراندازی که شامگاه روز جمعه ۳۰ آبان در یکی از روستاهای شهرستان اسلام آبادغرب به وقوع پیوست، تیم‌هایی از ماموران پلیس به سرعت در محل حادثه حاضر شدند. 

وی ادامه داد: پس از حضور پلیس در محل و انجام تحقیقات ابتدایی مشخص شد یک پزشک متخصص قلب و عروق در یکی از روستاهای اسلام آبادغرب از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و جان خود را از دست داده است.

حق جویان تصریح کرد: تحقیقات تکمیلی پلیس حاکی از این است که پزشک مقتول با برادرزاده‌های خود دچار اختلافات ملکی بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب با اشاره به اینکه دو نفر مظنون به قتل این پزشک هستند، از دستگیری یکی از آنها با تلاش ماموران پلیس خبر داد و گفت: تلاش برای دستگیری دیگر فرد مظنون ادامه دارد.

