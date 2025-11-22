خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ساماندهی فروشندگان غیر مجاز مرغ زنده در رامشیر

ساماندهی فروشندگان غیر مجاز مرغ زنده در رامشیر
کد خبر : 1717336
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره دامپزشکی رامشیر گفت: طرح ساماندهی عاملان فروش غیر مجاز مرغ زنده در این شهرستان درحال اجراست.

به گزارش ایلنا از خوزستان، میلاد عامری امروز شنبه اظهار داشت: در راستای اجرای مصوبات کارگروه مقابله با عاملان فروش غیر مجاز مرغ زنده، طرح ساماندهی و برخورد با این موارد در رامشیر آغاز شده است.

وی افزود: این طرح با هدف ارتقای سطح بهداشت عمومی، پیشگیری از شیوع بیماری‌های دامی و کاهش خطر بیماری‌های مشترک بین انسان و دام اجرا می‌شود.

عامری با تأکید بر اینکه عرضه غیرمجاز مرغ زنده در معابر عمومی تهدیدی جدی برای سلامت جامعه به‌شمار می‌رود، تصریح کرد: چنین فعالیت‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز شیوع بیماری‌های خطرناکی مانند آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان باشد؛ بیماری‌ای که علاوه بر ایجاد خسارات سنگین در صنعت طیور، سلامت انسان‌ها را نیز با خطر جدی مواجه می‌کند.

رئیس اداره دامپزشکی رامشیر می‌گوید: این طرح با همکاری اداره دامپزشکی، شهرداری و نیروی انتظامی در حال اجراست و تیم‌های مشترک بازرسی به‌طور مستمر در سطح شهر حضور دارند.

وی بیان داشت: این تیم‌ها ضمن ساماندهی عاملان فروش غیر مجاز مرغ زنده، از تکرار تخلفات و تهدید سلامت عمومی جلوگیری می‌کنند.

عامری ادامه داد: اجرای این طرح علاوه بر ارتقای وضعیت بهداشتی شهر، به افزایش اعتماد عمومی نسبت به سلامت مواد پروتئینی عرضه‌شده نیز کمک خواهد کرد.

رئیس اداره دامپزشکی رامشیر در پایان از شهروندان خواست مرغ مورد نیاز خود را از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۱۲ اطلاع‌رسانی کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب