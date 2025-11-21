واژگونی خودرو در محور فولادشهر _ فلاورجان، ۲ کشته برجا گذاشت
رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از واژگونی یک دستگاه خودرو در محور فولادشهر به فلاورجان با ۲ کشته و ۲ زخمی خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، علیرضا زمانپور گفت: خبر واژگونی یک دستگاه خودروی «پژو ۴۰۵» و برخورد آن با «نیوجرسی» (قطعات بتُنی تعبیه شده در خطوط میانی یا کناری بزرگراهها)، ساعت چهار بامداد امروز جمعه به مرکز اورژانس اصفهان اعلام شد.
وی افزود: این حادثه در کیلومتر پنج محور فولادشهر به فلاورجان، بعد از پل «اُشترجان» رُخ داده بود و در پی آن، یک واحد امدادی ۱۱۵ به محل بروز سانحه شتافت.
زمانپور اظهار داشت: ۲ مصدوم این حادثه به بیمارستان فولادشهر منتقل شدند.