مدارس اردکان روز شنبه تعطیل شد

مدارس اردکان روز شنبه تعطیل شد
فرمانداری اردکان اعلام کرد: با توجه به تصمیم کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا، همه مدارس این شهرستان فردا (شنبه) اول آذرماه ۱۴۰۴ تعطیل شد.

به گزارش ایلنا از فرمانداری اردکان، با توجه به تصمیم کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا و براساس گزارش‌های دریافتی از وضعیت مدارس و به پیشنهاد مدیریت آموزش و پرورش شهرستان، مقاطع تحصیلی پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه اردکان فردا شنبه اول آذرماه ۱۴۰۴ تعطیل اعلام است.

در خصوص فعالیت مدارس در روزهای آینده، متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مرکز شهرستان اردکان در ۶۰ کیلومتری شهر یزد قرار دارد.

