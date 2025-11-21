مدارس تبریز، اسکو و بناب در روزهای شنبه و یکشنبه غیرحضوری و حملونقل عمومی رایگان شد
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: مدارس شهرستانهای تبریز، اسکو و بناب در روزهای شنبه و یکشنبه، غیرحضوری است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، ظفر محمدی اعلام کرد: با توجه به افزایش غلظت آلایندههای هوا در روزهای شنبه و یکشنبه مدارس در شهرستانهای تبریز، اسکو و بناب غیرحضوری و صنایع آلاینده اطراف این شهرها تعطیل خواهد بود.
وی تشریح کرد: فردا شنبه و پس فردا یکشنبه، اول و دوم آذرماه، مدارس شهرستان تبریز (شامل نواحی پنجگانه، خسروشاه، باسمنج و سردرود) و مدارس شهرستانهای اسکو و بناب در تمامی مقاطع تحصیلی در نوبتهای صبح و بعد از ظهر، به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه شاد آموزش و پرورش برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین فعالیت مراکز سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان نیز در مناطق یادشده تعطیل خواهد بود.
محمدی افزود: همچنین مقرر شد حمل و نقل عمومی سطح شهر تبریز از جمله مترو و اتوبوسرانی فردا و پس فردا بهصورت رایگان خدمترسانی کنند.
وی از مردم شهر تبریز خواست، تا حد امکان از وسیله شخصی استفاده نکرده و از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یادآور شد: مقرر شد راهنمایی و رانندگی تبریز از ورود وسایل نقلیه دودزا به داخل شهر جلوگیری نمایند. همچنین صنایع آلاینده اطراف تبریز و مناطق یاد شده تعطیل خواهند بود.
وی تأکید کرد: از مردم عزیز بهویژه کسانی که دچار نارساییهای قلبی و ریوی هستند درخواست داریم که از تردد غیرضروری اجتناب کرده و از فعالیت ورزشی در فضای باز خودداری کنند.