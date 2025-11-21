خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدارس تبریز، اسکو و بناب در روزهای شنبه و یکشنبه غیرحضوری و حمل‌ونقل عمومی رایگان شد

مدارس تبریز، اسکو و بناب در روزهای شنبه و یکشنبه غیرحضوری و حمل‌ونقل عمومی رایگان شد
کد خبر : 1717161
لینک کوتاه کپی شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: مدارس شهرستان‌های تبریز، اسکو و بناب در روزهای شنبه و یکشنبه، غیرحضوری است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، ظفر محمدی اعلام کرد: با توجه به افزایش غلظت آلاینده‌های هوا در روزهای شنبه و یکشنبه مدارس در شهرستان‌های تبریز، اسکو و بناب غیرحضوری و صنایع آلاینده اطراف این شهرها تعطیل خواهد بود.

وی تشریح کرد: فردا شنبه و پس فردا یکشنبه، اول و دوم آذرماه، مدارس شهرستان تبریز (شامل نواحی ‌پنجگانه، خسروشاه، باسمنج و سردرود) و مدارس شهرستان‌های اسکو و بناب در تمامی مقاطع تحصیلی در نوبت‌های صبح و بعد از ظهر، به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه شاد آموزش و پرورش برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین فعالیت مراکز سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان نیز در مناطق یادشده تعطیل خواهد بود.

محمدی افزود: همچنین مقرر شد حمل و نقل عمومی سطح شهر تبریز از جمله مترو و اتوبوسرانی فردا و پس فردا به‌صورت رایگان خدمت‌رسانی کنند. 

وی از مردم شهر تبریز خواست، تا حد امکان از وسیله شخصی استفاده نکرده و از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند. 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یادآور شد: مقرر شد راهنمایی و رانندگی تبریز از ورود وسایل نقلیه دودزا به داخل شهر جلوگیری نمایند. همچنین صنایع آلاینده اطراف تبریز و مناطق یاد شده تعطیل خواهند بود. 

وی تأکید کرد: از مردم عزیز به‌ویژه کسانی که دچار نارسایی‌های قلبی و ریوی هستند درخواست داریم که از تردد غیرضروری اجتناب کرده و از فعالیت ورزشی در فضای باز خودداری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب