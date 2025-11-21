توقیف دو تریلر تانکردار حامل ۷۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان حاجی آباد استان هرمزگان
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان حاجی آباد در استان هرمزگان از توقیف دو دستگاه تریلر تانکردار حامل سوخت قاچاق در این شهرستان و دستگیری سه نفر متهم در این خصوص خبر داد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، حمید روح الامینی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان حاجی آباد اظهار کرد: در راستای دستورات ریاست قوه قضاییه برای مقابله با قاچاق سوخت و کمک به دولت برای حل مشکل ناترازی حاملهای انرژی و با توجه به تأکیدات رئیس کل دادگستری هرمزگان در این خصوص، دادسرای حاجی آباد با همکاری ضابطین نسبت به تداوم اقدامات ضربتی و عملیاتی برای انسداد مسیرهای قاچاق سوخت و جلوگیری از تاراج منابع ملی در این شهرستان اقدام کرده است.
وی افزود: بر این اساس طی عملیاتی در محور مواصلاتی شهرستان حاجی آباد پس از شناسایی و توقیف دو دستگاه تریلر تانکر دار، ۷۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جاسک استان هرمزگان یادآور شد: در این خصوص سه نفر متهم نیز بازداشت شده و با صدور دستور قضایی، تریلرهای حامل سوخت قاچاق نیز توقیف شده اند.
این مقام قضایی با بیان اینکه سوختها مکشوفه از این تریلرها تحویل شرکت پخش فرآوردههای نفتی خواهد شد، گفت: در این خصوص برای متهمین دستگیر شده پرونده قضایی تشکیل شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان حاجی آباد در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی در مسیر صیانت از سرمایههای ملی و مبارزه با پدیده شوم قاچاق سوخت هرگز کوتاه نخواهد آمد و به همین منظور با تمام توان و بدون اغماض با قاچاقچیان مقابله خواهد کرد.