ایلنا از گلستان گزارش می دهد:
کمبود مجتمعهای خدماتی-رفاهی بین راهی/ نبود پارکینگ مناسب/ضعف در خدمات بهداشتی و غذایی
استان گلستان، یکی از شاهراههای ارتباطی کشور، سالانه میزبان میلیونها مسافر و کامیون باری است که از مسیرهای پرتردد آن عبور میکنند. در این میان، نقش مجتمعهای خدماتی-رفاهی بینراهی در تأمین آسایش، امنیت و رفاه مسافران بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از گرگان، گلستان در مسیر پرترافیک شمال شرق کشور قرار دارد و طبق آخرین آمارها، میانگین تردد روزانه در محورهای این استان به بیش از ۶۰۰ هزار خودرو میرسد. این رقم در ایام تعطیلات و فصل تابستان بهطور چشمگیری افزایش مییابد و فشار مضاعفی بر زیرساختهای جادهای و خدماتی وارد میکند.
محورهای مواصلاتی گلستان تنها مسیرهای استانی نیستند؛ بلکه بخشی از کریدور راهبردی شمال شرق کشور بهشمار میروند. از همین رو، توسعه زیرساختهای جادهای و ارتقای کیفیت مجتمعهای خدماتی-رفاهی در این استان، ضرورتی انکارناپذیر برای تضمین سفرهای ایمن، راحت و رضایتبخش است.
با وجود اقدامات انجامشده در سالهای اخیر برای ایجاد زیرساختهای رفاهی در نقاط مختلف استان، هنوز هم بسیاری از این خدمات پاسخگوی حجم بالای تردد نیستند. کمبود مجتمعهای خدماتی-رفاهی، نبود پارکینگ مناسب، ضعف در خدمات بهداشتی و غذایی، از جمله مشکلاتی است که مسافران با آن مواجهاند.
نبود ایستگاههای استاندارد برای استراحت و رفع خستگی، نهتنها موجب کاهش ایمنی سفر میشود، بلکه رضایت عمومی از سفرهای جادهای را نیز کاهش داده و به صنعت گردشگری استان آسیب میزند. این در حالی است که با تدوین استانداردهای ملی برای طراحی، ساخت و بهرهبرداری از مجتمعهای بینراهی و ارائه مشوقهای سرمایهگذاری به بخش خصوصی، میتوان این چالش را به فرصتی برای توسعه تبدیل کرد.
یکی از مسافران در گفتوگو با ایلنا گفت: حداقل سالی دو بار از تهران به مشهد با خانواده سفر میکنیم و مسیرمان از استان گلستان میگذرد. یکی از مشکلات جدی، نبود سرویسهای بهداشتی مناسب است. متأسفانه اکثر پمپبنزینها یا سرویس بهداشتی ندارند یا خراب هستند.
او افزود: تعجب میکنیم چرا نظارت خاصی وجود ندارد. مسئولان استان دائم شعار میدهند که گلستان یک استان مسافرپذیر است، اما برای مسافران حتی سرویس بهداشتی مناسب هم فراهم نشده است.
وی یادآور شد: در سالهای اخیر چند مجتمع خدمات رفاهی در استان ایجاد شده که شرایط را کمی بهتر کرده و جای تشکر دارد. اما هنوز کافی نیست و باید در سراسر استان توسعه یابد تا نیاز مسافران بهطور کامل برطرف شود.
در همین راستا، عادل مصدقی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گلستان نیز در گفتوگو با ایلنا گفت: با اقدامات انجامشده و پیگیریهای مکرر طی سالهای اخیر، ۲۳ مجتمع خدماتی-رفاهی بینراهی در استان گلستان در حال احداث است. همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون، ۵۳ فقره موافقت اصولی برای احداث این مجتمعها صادر شده که هماکنون در مرحله اخذ استعلام از سایر مراجع و دستگاههای ذیربط قرار دارد.
وی با اشاره به وضعیت فعلی مجتمعهای فعال در استان افزود: در حال حاضر، ۲۲ مجتمع خدماتی-رفاهی در محورهای مواصلاتی استان فعال هستند که از این تعداد، بیش از ۱۰ مجتمع برای استفاده معلولان و جانبازان متناسبسازی شدهاند. نظارتهای مستمر بر عملکرد این مجتمعها و امکانات ارائهشده در آنها، بهمنظور ارتقاء کیفیت خدمات، در دستور کار ادارهکل قرار دارد.
مصدقی توسعه مجتمعهای خدماتی-رفاهی را عاملی مهم در ارتقای سطح خدماترسانی، رفاه و ایمنی کاربران جادهای دانست و تأکید کرد: قطعاً گسترش این مراکز، علاوه بر ایجاد سهولت در سفر، میتواند نقش مؤثری در کاهش تصادفات رانندگی داشته باشد.
وی در ادامه بیان کرد: دستورالعملهایی برای امکانات و فضاهای رفاهی به سرمایهگذاران ابلاغ شده و صدور پروانه بهرهبرداری منوط به اجرا و رعایت این الزامات است تا استفاده ایمن و آسان افراد دارای معلولیت از خدمات بینراهی محقق شود.
مدیرکل راهداری گلستان همچنین با اشاره به اهمیت نظافت و بهداشت در ایام پرتردد سال گفت: همواره در سفرهای نوروزی و سایر تعطیلات رسمی، به مجتمعداران تأکید میکنیم که نمازخانهها و سرویسهای بهداشتی مجتمعهای خدماتی-رفاهی باید بهطور مرتب نظافت و ضدعفونی شوند. همچنین مجتمعها موظفاند نسبت به تجهیز نمازخانهها به امکانات لازم در ساعات نماز اقدام کنند.