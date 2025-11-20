در جلسه شورای برنامهریزی استان مطرح شد؛
انتقاد معاون رئیس جمهور از نرخ تورم در قزوین
معاون اجرایی رئیسجمهور با انتقاد از وضعیت تورم در قزوین گفت: نرخ تورم در استان قزوین از میانگین کشور بالاتر است و این مسئله ضرورت بررسی و اصلاح سیاستها در حوزههای اقتصادی و نظارتی را دوچندان میکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمدجعفر قائمپناه شامگاه امروز در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان قزوین که با حضور رئیسجمهور برگزار شد، با اشاره به وضعیت شاخصهای اقتصادی و جمعیتی استان اظهار کرد: استان قزوین از نظر وسعت در رتبه 26 کشور قرار دارد و جمعیت شهری آن رتبه 22 و جمعیت روستایی رتبه 26 کشور را به خود اختصاص داده است.
وی با تأکید بر اهمیت توجه به روندهای جمعیتی افزود: نسبت ولادت به فوت در قزوین 1.6 است، در حالیکه میانگین کشور 2.4 گزارش شده و استان در این شاخص رتبه 28 را داراست؛ این آمارها نشاندهنده کاهش قابل توجه نرخ زادو ولد در استان است.
معاون اجرایی رئیسجمهور همچنین با انتقاد از وضعیت تورم در قزوین گفت: نرخ تورم در استان قزوین از میانگین کشور بالاتر است و این مسئله ضرورت بررسی و اصلاح سیاستها در حوزههای اقتصادی و نظارتی را دوچندان میکند.
قائمپناه در بخش دیگری از سخنانش به ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری استان نیز اشاره کرد و با یادآوری بنای تاریخی سعدالسلطنه گفت: این بنا که امروز به یک مجموعه گردشگری زیبا تبدیل شده، میتواند بهعنوان نمادی از فرهنگ و سنت ایرانی مورد توجه قرار گیرد.