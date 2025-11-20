امام جمعه قزوین:
دولت از اجرای طرح احیای دشت قزوین حمایت معنوی کند
امام جمعه قزوین گفت: تعدادی از متخصصان بحث آب و انرژی زحمت کشیده و طرح ارزشمندی را جهت احیای دشت قزوین آماده کردهاند و به همین دلیل خواستار حمایت معنوی دولت برای اجرایی شدن این طرح هستیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیتالله حسین مظفری امشب در جلسه شورای توسعه و برنامهریزی استان قزوین که با حضور رئیسجمهور برگزار شد، با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر مسئله دشت قزوین در سفر سال ۸۲ خود به این استان اظهار کرد: ما در این زمینه اعتباری از حضرتعالی نمیخواهیم، چرا که میدانیم دولت وضعیت مناسبی ندارد.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین در ادامه سخنانش حل سریعتر مشکل شرکتهای خودرویی و تسریع در رسیدگی به پروندههای مردمی را خواستار شد و گفت: درخواستی که از شما داریم کمک جهت حل سریعتر مشکل شرکتهای خودرویی بهویژه شرکت خودرویی طراوت نوین است.
آیتالله مظفری با اشاره به حجم عظیم شاکیان این پرونده ملی افزود: از دولت میخواهیم تا روند حل این مسئله را تسریع ببخشند.
وی همچنین با تاکید بر لزوم توجه ویژه به معیشت بازنشستگان بهویژه بازنشستگان نیروهای مسلح گفت: همراهی خوب دولت و قوه مجریه با نیروهای مسلح در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی ستودنی است و درخواست بنده در این راستا توجه ویژه به بازنشستگان بهویژه بازنشستگان نیروهای مسلح است.
نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری در پایان صحبتهای خود تصریح کرد: بازنشستگان نیروهای مسلح عمری را در خدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گذراندهاند و با نجابت تمام مشکلات معیشتی را تحمل میکنند که نیازمند عنایت ویژه دولت است.