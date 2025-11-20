خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یخبندان مناطق کوهستانی اصفهان را دربر می‌گیرد

یخبندان مناطق کوهستانی اصفهان را دربر می‌گیرد
کد خبر : 1716920
لینک کوتاه کپی شد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به روند کاهشی دمای استان طی سه روز آینده، گفت: یخبندان صبحگاهی در ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایلنا از اصفهان، حجت‌الله علی‌عسگریان اظهار کرد: تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی حاکی از استقرار جو پایدار تا پایان هفته آینده است.

به گفته وی، آسمان طی این مدت صاف تا کمی ابری خواهد بود و روند افزایش غبار و ماندگاری هوای سرد در استان و یخبندان صبحگاهی در ارتفاعات و مناطق کوهستانی مورد انتظار است.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای استان طی سه روز آینده کمی کاهش دارد، افزود: بویین میاندشت با کمینه دمای هفت درجه سلسیوس زیر صفر بامداد جمعه سردترین ایستگاه استان است.

علی‌عسگریان اضافه کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرم‌ترین و خنک‌ترین ساعات بین ۲۰ و یک درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب