زلزله کردستان را لرزاند

به گزارش ایلنا،بنا بر اعلام مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ظهر امروز پنجشنبه ۲۹ آبان، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر در حوالی شویشه واقع در استان کردستان ثبت شد.

این زمین‌لرزه در ساعت ۱۴:۲۴ دقیقه رخ داده و طبق اطلاعات منتشرشده، در عمق ۱۰ کیلومتری از سطح زمین به وقوع پیوسته است.

مختصات کانون این زلزله ۳۵.۲۸ درجه عرض جغرافیایی و ۴۶.۵۹ درجه طول جغرافیایی گزارش شده است.

تاکنون گزارشی از خسارات جانی یا مالی احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده و ارزیابی‌های میدانی توسط دستگاه‌های مسئول در حال انجام است.

انتهای پیام/