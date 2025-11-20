به گزارش ایلنا، ام‌البنین محمدی در حاشیه بازدید از نمایشگاه‌های «روستا آباد» و «رویداد بزرگ جوانی جمعیت و خانواده»، از تلاش‌های دستگاه‌های مختلف برای حمایت از «جوانی جمعیت» قدردانی کرد.

وی با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در قائم‌شهر، به نمایشگاه‌های کارآفرینی و جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه‌ها با حضور دستگاه‌های مختلف مانند بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برگزار شده است.

محمدی افزود: بخش کارآفرینی نمایشگاه به تسهیلات و اشتغال‌زایی پرداخته و بخش جوانی جمعیت به موضوعات فرزندآوری و مسائل مرتبط با جمعیت می‌پردازد.

وی با اشاره به خطر پیری جمعیت در کشور، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سال‌های اخیر روند کاهشی جمعیت کاهش یافته است و این تغییر مرهون قوانینی است که برای حمایت از خانواده‌ها و جوانی جمعیت وضع شده است.

مدیرکل بانوان و خانواده استانداری مازندران از خبر خوشی در حوزه حمایت از خانواده‌ها خبر داد و افزود: «خبر نهایی در این خصوص در ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) به اطلاع خانواده‌ها خواهد رسید.

نمایشگاه‌های «روستا آباد» و «رویداد بزرگ جوانی جمعیت و خانواده» تا ۳۰ آبان‌ماه هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی مازندران واقع در قائم‌شهر برپا خواهد بود.

انتهای پیام/