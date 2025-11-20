خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل بانوان و خانواده استانداری مازندران:

تلاش‌ها برای حمایت از جوانی جمعیت در مازندران در حال افزایش است

تلاش‌ها برای حمایت از جوانی جمعیت در مازندران در حال افزایش است
کد خبر : 1716878
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل بانوان استانداری مازندران، در بازدید از نمایشگاه‌های «روستا آباد» و «جوانی جمعیت»، از تلاش دستگاه‌های مختلف برای حمایت از جوانی جمعیت قدردانی کرد و از خبر خوشی در این حوزه در ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد.

به گزارش ایلنا، ام‌البنین محمدی در حاشیه بازدید از نمایشگاه‌های «روستا آباد» و «رویداد بزرگ جوانی جمعیت و خانواده»، از تلاش‌های دستگاه‌های مختلف برای حمایت از «جوانی جمعیت» قدردانی کرد. 

وی با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در قائم‌شهر، به نمایشگاه‌های کارآفرینی و جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه‌ها با حضور دستگاه‌های مختلف مانند بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برگزار شده است.

محمدی افزود: بخش کارآفرینی نمایشگاه به تسهیلات و اشتغال‌زایی پرداخته و بخش جوانی جمعیت به موضوعات فرزندآوری و مسائل مرتبط با جمعیت می‌پردازد.

وی با اشاره به خطر پیری جمعیت در کشور، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سال‌های اخیر روند کاهشی جمعیت کاهش یافته است و این تغییر مرهون قوانینی است که برای حمایت از خانواده‌ها و جوانی جمعیت وضع شده است.

مدیرکل بانوان و خانواده استانداری مازندران از خبر خوشی در حوزه حمایت از خانواده‌ها خبر داد و افزود: «خبر نهایی در این خصوص در ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) به اطلاع خانواده‌ها خواهد رسید.

نمایشگاه‌های «روستا آباد» و «رویداد بزرگ جوانی جمعیت و خانواده» تا ۳۰ آبان‌ماه هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی مازندران واقع در قائم‌شهر برپا خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب