یک فوتی و ۵مصدوم در حادثه رانندگی محور نورآباد – رستم

به گزارش ایلنا، مسعود عابد در تشریح این حادثه گفت: بلافاصله کارشناسان اورژانس ۱۱۵ با دو دستگاه آمبولانس و همراهی مؤثر یک دستگاه آمبولانس جمعیت هلال احمر به محل اعزام شدند؛ این حادثه پنج مصدوم در پی داشت که با دریافت خدمات درمانی پیش بیمارستانی، برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) نورآباد منتقل شدند.