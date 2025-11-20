رئیس اورژانس فارس خبر داد؛
یک فوتی و ۵مصدوم در حادثه رانندگی محور نورآباد – رستم
مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: ساعت ۲۱:۱۵ روز چهارشنبه، ۲۸ آبان ۱۴۰۴ حادثه تصادف بین پژو پارس و پراید در محور نورآباد – رستم، منطقه حقه سنگر به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.
به گزارش ایلنا، مسعود عابد در تشریح این حادثه گفت: بلافاصله کارشناسان اورژانس ۱۱۵ با دو دستگاه آمبولانس و همراهی مؤثر یک دستگاه آمبولانس جمعیت هلال احمر به محل اعزام شدند؛ این حادثه پنج مصدوم در پی داشت که با دریافت خدمات درمانی پیش بیمارستانی، برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) نورآباد منتقل شدند.
وی افزود:یک نفر نیز به علت شدت حادثه و جراحات وارده جان خود را از دست داده بود.