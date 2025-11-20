خبرگزاری کار ایران
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گلستان:

توسعه کشور بدون امنیت و معیشت کارگران ممکن نیست

توسعه کشور بدون امنیت و معیشت کارگران ممکن نیست
تأکید بر لزوم توجه به معیشت، رفاه و امنیت شغلی جامعه کارگری

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گلستان با اشاره به وضعیت دشوار معیشتی کارگران، تأکید کرد: توسعه کشور بدون تأمین امنیت معیشتی، رفاهی و شغلی کارگران ممکن نیست. متأسفانه وضعیت معیشت امروز کارگران با هزینه‌های بالای مسکن و اقلام خوراکی بسیار دردناک است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از گلستان، روح‌الله تجری به مناسبت بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار اظهار کرد: مسائل معیشتی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که جامعه زحمت‌کش کارگری با آن مواجه است. دستمزدهای فعلی کارگران کمتر از نرخ تورم بوده و حقوق کنونی تنها نیمی از هزینه‌های زندگی یک کارگر را تأمین می‌کند. 

وی ادامه داد: امنیت شغلی نیز یکی دیگر از دغدغه‌های اصلی کارگران است. بسیاری از آنان توسط شرکت‌های پیمانکاری یا خدماتی استخدام شده‌اند و از امنیت شغلی برخوردار نیستند. امیدواریم با اجرای صحیح قانون، عدالت در حق کارگران برقرار شود و نمایندگان مجلس قوانینی را تصویب کنند که به نفع کشور و جامعه کارگری باشد. 

تجری بیان کرد: کارگران عامل اصلی توسعه و شکوفایی اقتصادی هستند و از ارکان اساسی تولید محسوب می‌شوند. دولت باید رفع مشکلات کارگران را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد. اگر دغدغه‌های جامعه کارگری برطرف شود، این امر کمک بزرگی به تقویت حوزه تولید و اشتغال خواهد بود. 

وی گفت: نیروی کار در ایران در برابر قدرت و ثروت کارفرما ناتوان است، بنابراین ضروری است که حاکمیت اقداماتی انجام دهد تا توازن در این نابرابری بین کارگر و کارفرما برقرار شود. قانون کار، یادگار امام راحل و از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است که باید از آن صیانت شود.

