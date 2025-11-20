کوراوغلو؛ اسطورهای که دوباره در تبریز جان میگیرد
کد خبر : 1716783
کارگردان تبریزی گفت: نمایش «کوراوغلو» پس از گذشت ۲۵ سال از نخستین اجرای خود، بار دیگر به صحنه میرود.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، یعقوب صدیق جمالی کارگردان نمایش در نشست خبری مگاپروژه «کوراوغلو» اظهار داشت: این اثر نمایشی که نخستینبار در سال ۱۳۷۹ اجرا شد، اکنون با رویکردی تازه و تلفیقی از اصالت فرهنگی و عناصر دراماتیک، اجرای مجدد خود را آغاز کرده است.
وی ادامه داد: نمایش در سال ۱۳۹۸ نیز اجرا شد اما بهدلیل شیوع کرونا متوقف شد و دوباره در سال ۱۴۰۰ روی صحنه رفت. اکنون پس از چهار سال، بار دیگر اجرای آن آغاز شده است.
صدیق جمالی با اشاره به ریشههای فرهنگی این داستان گفت: کوراوغل در افسانهها و روایتهای عاشیقی شناخته شده است، اما وجه اسطورهای آن کمتر مورد توجه قرار گرفته. از دیدگاه ما، کوراوغلو یک اسطوره است و تلاش کردهایم در کنار روایت، اصالت اثر را نیز حفظ کنیم.
او افزود: در طراحی دکور، لباس و استفاده از رقص، تلاش کردهایم بعد دراماتیک اثر را تقویت کنیم. در داستانهای اسطورهای نمیتوان بر یک روایت ثابت اصرار داشت؛ همانطور که در روایتهای تاریخی دیگر نیز تفاوتهای متعدد دیده میشود.
کارگردان این نمایش اعلام کرد: تاکنون بیش از ۳ هزار و ۴۵۰ بلیت برای این اجرا فروخته شده است.
نوید محمدی مشاور رسانهای نمایش، کوراوغلو را تجلی فرهنگ و حماسه منطقه دانست و با اشاره به استقبال خوب مخاطبان گفت: نمایشهای ترکی طی سالهای اخیر مسیر موفقی را طی کردهاند و رسانهها نیز همکاری مؤثری داشتهاند. استقبال مردم نشان میدهد که مخاطبان به بازتاب فرهنگ خود بر صحنه علاقهمندند.
وی افزود: گاهی برخی پیشزمینهها برای حمله به آثار فولکلور و اجراهای تاریخی ایجاد میشود، اما کوراوغلی قهرمان تاریخی این منطقه است. داستان او یک قهرمانی فردی نیست، بلکه یک اتوپیای جمعی است که یاران همدل در کنار او معنا پیدا میکنند. در روایت نمایش نیز شخصیت نگار نقش مهمی در ایجاد وحدت و همدلی دارد.
محمدی ادامه داد: برای اجرای هرچه دقیقتر نمایش، نشستها و گفتوگوهایی با گروههای مختلف فرهنگی، هنری و تاریخی برگزار شده و نتایج آن در روند تولید اثر لحاظ شده است.
در بخش دیگری از نشست، سهند قیصری با تأکید بر اهمیت میراث فولکلوریک منطقه گفت: تبریز از مهمترین خاستگاههای رقص و موسیقی اصیل است و بسیاری از مشابهتهای فرهنگی در منطقه، ریشه در این شهر دارد. کوراوغلو نیز بخشی از همین تاریخ است؛ روایتی از مردان شمشیرزنی که در این سرزمین شهرت داشتهاند.