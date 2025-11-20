همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی؛
بهره برداری رسمی از کتابخانه مرکزی رشت پس از ۲۱ سال انتظار!
کتابخانه مرکزی رشت با اعتبار بالغ بر ۱۶۵ میلیارد تومان آمادهسازی که اکنون عنوان بزرگترین کتابخانه عمومی شمال کشور را دارد، با زیربنای ۸ هزار و ۲۰۰ متر مربع در شش طبقه و با اسکلت بتنی مقاوم بنا شده و بهعنوان یک مرکز جامع فرهنگی، آموزشی و پژوهشی طراحی شده است.
به گزارش ایلنا از رشت، امروز با حضور استاندار گیلان و دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور پس از ۲۱ سال انتظار، کتابخانه مرکزی رشت به طور کامل به بهره برداری رسید.
هادی حقشناس در مراسم بهرهبرداری از کتابخانه مرکزی رشت با اشاره به سابقه طولانی اجرای این پروژه اظهار کرد: این کتابخانه پس از سالها تلاش و سرمایهگذاری به بهرهبرداری رسید و امروز به مکانی جامع و ویژه برای تمامی اقشار جامعه تبدیل شده است.
وی افزود: ظرفیت این کتابخانه ۲۵۰ هزار جلد است که تاکنون ۹۰ هزار جلد آن تأمین شده و فضاهایی برای مطالعه کودکان، مادران، نوجوانان و بزرگسالان طراحی شده است. علاوه بر این، اتاقهای مطالعه تکنفره و مخزن کتاب، امکان دسترسی مستقیم به منابع را برای کاربران فراهم میکند.
حقشناس با اشاره به روند طولانی اجرای پروژه گفت: این پروژه از سال ۱۳۸۳ آغاز شد و در شرایط تحریمهای ظالمانه، با محدودیت منابع، تلاشهای فراوانی برای تکمیل آن صورت گرفت.
وی افزود: اگر این پروژه زودتر تکمیل میشد، نسلهای پیشین نیز میتوانستند از ظرفیت آن بهرهمند شوند.
استاندار گیلان با بیان اهمیت این کتابخانه برای استان و کشور تصریح کرد: امروز مردم ایران یک کتابخانه کامل، جامع و استاندارد در اختیار دارند که مطمئناً اثر ماندگار فرهنگی خواهد داشت.
حقشناس همچنین از نقش مدیران، مهندسان و تمامی کسانی که در مسیر تکمیل این پروژه همراهی کرد و افزود: این کتابخانه نه تنها در ایران بلکه در کشورهای منطقه، میتواند به عنوان یک سرمایه فرهنگی و معنوی برای نسلهای آینده مورد استفاده قرار گیرد. وی همچنین تأکید کرد که بخشهای آینده کتابخانه باید بهطور مستمر تغذیه شود تا نسلهای کنونی و آینده بتوانند حداکثر بهرهبرداری را از امکانات سختافزاری و منابع آن داشته باشند.
استاندار گیلان در پایان سخنان خود گفت: امیدواریم این مجموعه فرهنگی بتواند به ترویج مطالعه و توسعه فرهنگی استان کمک کند و به الگویی ماندگار برای تمامی مناطق شمال کشور تبدیل شود.
نظربلند: کتابخانه مرکزی رشت پس از ۲۰ سال به بهرهبرداری رسید
آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور در آئین بهرهبرداری از کتابخانه مرکزی رشت اظهار کرد: آنچه امروز در این کتابخانه اتفاق میافتد، تحقق مفهوم «کتابخوانی برای همه» است.
وی با بیان اینکه بخشهای مختلف کتابخانه برای همه گروههای سنی از کودکان تا سالمندان پیشبینی شده است، افزود: در این مجموعه برای رفع نیاز همه اقشار، فضاهای متنوع و هدفمند طراحی شده است.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور با اشاره به وجود بخش مادر و کودک در این کتابخانه، گفت: این پروژه پس از ۲۰ سال به انتها رسید و امروز بهصورت کامل به بهرهبرداری رسیده و هیچ بخش تکمیلنشدهای در آن وجود ندارد.
نظربلند ضمن قدردانی از استاندار گیلان بهدلیل همراهی در تکمیل و بهرهبرداری این پروژه، تصریح کرد: امیدواریم استان گیلان و کتابداران آن بتوانند نقش واقعی و مؤثر خود را در ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی نشان دهند.
وی در پایان با تبریک هفته کتاب ابراز امیدواری کرد: همه ما بتوانیم به برکت کتاب، کتابخوانی و توجه رهبر فرزانه انقلاب که آن را جز اولویتهای فرهنگی دانستهاند، بهرهمند شویم
محمدی: کتابخانه مرکزی رشت خانه گفتگو و آرامش مردم است
محمود محمدی، سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی گیلان در مراسم بهره برداری از کتابخانه مرکزی رشت اظهار کرد: امروز روزی است که در تاریخ فرهنگی استان ثبت خواهد شد؛ روزی که پس از سالها انتظار، کتابخانه مرکزی رشت به بهرهبرداری رسید.
وی با اشاره به اهمیت این مجموعه فرهنگی افزود: ساختمانی که امروز افتتاح شده، سرانه فضای مطالعه شهری رشت را از یک سانتیمتر به ۲۸ سانتیمتر افزایش میدهد و در سطح استان نیز شاهد رشد ۳۰ درصدی فضای مطالعه خواهیم بود این کتابخانه برای استفاده همه مردم، بدون محدودیت سنی و جنسیتی فراهم شده است.
محمدی با بیان اینکه تکمیل این پروژه با وجود محدودیتها کار دشواری بود، ادامه داد: نبود امکان استفاده از سیستم سرمایهگذاری اشتراکی میان کتابخانههای کشور، روند اجرا را سختتر میکرد؛ اما با تلاشها و همکاریهای گسترده، بخشهای مختلف از جمله بخش ویژه نوجوانان با هدف رفع کمبود منابع ایجاد شد و تجهیزات آن در حال تکمیل مستمر است.
وی افزود: برای تکمیل سالنها ۴۰ میلیارد تومان اختصاص یافت و با حمایتهای دبیرکل نهاد کتابخانه ها تجهیزات مرکزی و بخشهای مختلف کتابخانه تأمین شد. بخش قابل توجهی از کتابها نیز با همکاری مرکز کشور ارسال شد.
محمدی در پایان با تأکید بر نقش فرهنگی این مجموعه گفت: کتابخانه مرکزی رشت فقط یک ساختمان نیست؛ خانه کتاب، خانه گفتوگو، خانه آرامش و سرمایه فرهنگی گیلان است؛ جایی که جوانان مسیر خود را پیدا میکنند و تجربه پیشکسوتان با خلاقیت نسل جدید پیوند میخورد.
این کتابخانه توان نگهداری ۲۵۰ هزار نسخه کتاب را دارد؛ ظرفیتی قابل توجه که میتواند بخشی از نیازهای مطالعاتی، پژوهشی و فرهنگی مردم رشت و سایر شهرهای گیلان را در سالهای آینده تأمین کند.
سازه این کتابخانه در سال ۱۴۰۰ بهطور ناقص و نمادین با حضور محمدباقر نوبخت، معاون وقت رئیسجمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه، با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی افتتاح شده بود.