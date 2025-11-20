خبرگزاری کار ایران
افزایش قیمت طلا در بازار/هر گرم طلای ۱۸عیار به ۱۱میلیون و ۳۵۳ هزار تومان رسید

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۲۹ آبان ماه به ۱۱ میلیون و ۳۵۳ هزار تومان رسید.

به گزارش ایلنا، قیمت انواع طلا امروز پنج شنبه ۲۹ آبان ماه از سوی انحادیه صنف طلافروشان و سازندگان طلا،جواعر،نقره و سکه تهران اعلام شد.

امروز هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت  ۱۱ میلیون و ۳۵۳ هزار و ۳۰۰ تومان در بازار معامله می شود.

همچنین قیمت هر گرم طلا ۲۴ عیار ۱۵ میلیون و ۱۳۶ هزار تومان است.

قیمت مثقال طلا در بازار تهران نیز ۴۹ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان اعلام شده است.

هر گرم طلای دست دوم نیز در بازار امروز با نرخ حدودی ۱۱ میلیون ۱۹۶ هزار تومان قیمت خورده است.

قیمت اونس جهانی طلا نیز به ۴ هزار و ۸۱ دلار رسیده است.

 

