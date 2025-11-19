دستگیری سومین عضو شورای شهر دورود به اتهام ارتشا

به گزارش ایلنا، مسلم الماسی امروز چهارشنبه در گفت و گو باخبرنگاران اظهار داشت: در ادامه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تخلفات مالی در شهرداری و شورای شهر دورود سومین عضو شورای شهر این شهرستان به اتهام ارتشا دستگیر شد و تحقیقات قضایی در این زمینه ادامه دارد.

وی افزود: پیش از این نیز سه نفر از کارکنان شهرداری دورود و دو عضو شورای شهر به اتهامات مشابه دستگیر شده بودند دستگاه قضایی با جدیت و بدون هیچگونه اغماض رسیدگی به این پرونده‌ها را دنبال می‌کند و با هرگونه فساد اداری و مالی برخورد قاطع خواهد داشت.

دادستان عمومی و انقلاب دورود در ادامه گفت: هدف اصلی این اقدامات صیانت از حقوق عمومی و اعتمتد شهروندان به نهادهای اداری و مدیریت شهری است مردم اطمینان داشته باشند که دستگاه قضایی در مسیر مبارزه با فساد قاطعانه و شفاف عمل خواهد کرد.

الماسی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، فساد، مراتب را از طریق مراجع قانونی اطلاع دهند تا با همکاری مردم زمینه ارتقای سلامت اداری و اجتماعی فراهم گردد و همچنین اخبار و اطلاعات موثق را از طریق روابط عمومی و رسانه دادگستری کل لرستان پیگیری نمایند و از هرگونه دامن زدن به شایعات توسط رسانه‌های بدون مجوز و معاند پرهیز نمایند.

