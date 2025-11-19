خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک مقام مسئول خبر داد؛

دستگیری سومین عضو شورای شهر دورود به اتهام ارتشا

دستگیری سومین عضو شورای شهر دورود به اتهام ارتشا
کد خبر : 1716587
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دورود از دستگیری سومین عضو شورای شهر دورود به اتهام ارتشا خبر داد.

به گزارش ایلنا، مسلم الماسی امروز چهارشنبه در گفت و گو باخبرنگاران اظهار داشت: در ادامه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تخلفات مالی در شهرداری و شورای شهر دورود سومین عضو شورای شهر این شهرستان به اتهام ارتشا دستگیر شد و تحقیقات قضایی در این زمینه ادامه دارد. 

وی افزود: پیش از این نیز سه نفر از کارکنان شهرداری دورود و دو عضو شورای شهر به اتهامات مشابه دستگیر شده بودند دستگاه قضایی با جدیت و بدون هیچگونه اغماض رسیدگی به این پرونده‌ها را دنبال می‌کند و با هرگونه فساد اداری و مالی برخورد قاطع خواهد داشت. 

دادستان عمومی و انقلاب دورود در ادامه گفت: هدف اصلی این اقدامات صیانت از حقوق عمومی و اعتمتد شهروندان به نهادهای اداری و مدیریت شهری است مردم اطمینان داشته باشند که دستگاه قضایی در مسیر مبارزه با فساد قاطعانه و شفاف عمل خواهد کرد. 

الماسی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، فساد، مراتب را از طریق مراجع قانونی اطلاع دهند تا با همکاری مردم زمینه ارتقای سلامت اداری و اجتماعی فراهم گردد و همچنین اخبار و اطلاعات موثق را از طریق روابط عمومی و رسانه دادگستری کل لرستان پیگیری نمایند و از هرگونه دامن زدن به شایعات توسط رسانه‌های بدون مجوز و معاند پرهیز نمایند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب