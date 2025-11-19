خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل صمت استان قزوین خبر داد؛

افتتاح دو طرح بزرگ صنعتی با حضور رئیس جمهور در استان قزوین

افتتاح دو طرح بزرگ صنعتی با حضور رئیس جمهور در استان قزوین
کد خبر : 1716563
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل صمت استان قزوین گفت: همزمان با سفر رئیس جمهور به استان قزوین بهره برداری از دو طرح مهم صنعتی با 4 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان آغاز می شود.

به گزارش ایلنا از قزوین، محسن رستمی با اعلام این خبر گفت: با حضور ایشان در کنار ده‌ها پروژه مهم از دو طرح مهم صنعتی نیز بهره‌برداری می‌شود.

وی افزود: طرح تولید پودر شوینده شرکت گروه صنعتی« پاکشو» فردا بصورت ویدئوکنفرانس توسط رئیس جمهور افتتاح می شود.

رستمی تصریح کرد: این طرح صنعتی با تلاش بی وقفه مهندسان، کارگران ومدیران شرکت پاکشو با سرمایه گذاری بیش از یک هزار میلیارد تومان راه اندازی شده و ظرفیت تولید سالانه 130 هزار تن پودر شوینده را دارد.

رستمی گفت: با افتتاح این واحد صنعتی زمینه اشتغال 245 نفر به صورت مستقیم مهیا شده و ظرفیت تولید کارخانه نیز به 450 هزار تن انواع پودر و شوینده و مجموع اشتغالزایی 610 نفر افزایش خواهد یافت.

وی یادآورشد: با حدود 60 درصد تولیدات این کارخانه بخش مهمی از نیازهای داخل کشور به این محصول تامین شده و سالانه از خروج 40 میلیون دلار ارز از کشور نیز جلوگیری می شود.

رستمی بیان کرد: همچنین  با صادرات 40 درصد مابقی تولیدات این واحد صنعتی سالانه 30 میلیون دلار ارز وارد کشور می شود.

مدیرکل صمت استان قزوین یادآورشد: این واحد با هدف تکمیل سبد کالایی تولید و زنجیره شوینده های کشور راه اندازی شده و بعنوان زنجیره ارزش راهبردی استان در این صنعت محسوب می شود.

این مدیر بیان کرد: همچنین طرح تولید لوله های فولادی بدون درز  در شرکت« سها صنعت آرتا» به صورت ویدئو کنفرانس با دستور رئیس جمهور افتتاح می شود.

وی بیان کرد: این طرح ظرفیت تولید سالانه 120 هزار تن لوله فولادی بدون درز را دارد و برای راه اندازی آن 3 هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده است.

رستمی یادآورشد: این محصول در شرکت های نفت و گاز، پتروشیمی و صنایع مرتبط کاربرد دارد و جایگزین تولیدات خارجی شده و از  خروج ارز از کشور هم جلوگیری خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب