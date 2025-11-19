افتتاح دو طرح بزرگ صنعتی با حضور رئیس جمهور در استان قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، محسن رستمی با اعلام این خبر گفت: با حضور ایشان در کنار ده‌ها پروژه مهم از دو طرح مهم صنعتی نیز بهره‌برداری می‌شود.

وی افزود: طرح تولید پودر شوینده شرکت گروه صنعتی« پاکشو» فردا بصورت ویدئوکنفرانس توسط رئیس جمهور افتتاح می شود.

رستمی تصریح کرد: این طرح صنعتی با تلاش بی وقفه مهندسان، کارگران ومدیران شرکت پاکشو با سرمایه گذاری بیش از یک هزار میلیارد تومان راه اندازی شده و ظرفیت تولید سالانه 130 هزار تن پودر شوینده را دارد.

رستمی گفت: با افتتاح این واحد صنعتی زمینه اشتغال 245 نفر به صورت مستقیم مهیا شده و ظرفیت تولید کارخانه نیز به 450 هزار تن انواع پودر و شوینده و مجموع اشتغالزایی 610 نفر افزایش خواهد یافت.

وی یادآورشد: با حدود 60 درصد تولیدات این کارخانه بخش مهمی از نیازهای داخل کشور به این محصول تامین شده و سالانه از خروج 40 میلیون دلار ارز از کشور نیز جلوگیری می شود.

رستمی بیان کرد: همچنین با صادرات 40 درصد مابقی تولیدات این واحد صنعتی سالانه 30 میلیون دلار ارز وارد کشور می شود.

مدیرکل صمت استان قزوین یادآورشد: این واحد با هدف تکمیل سبد کالایی تولید و زنجیره شوینده های کشور راه اندازی شده و بعنوان زنجیره ارزش راهبردی استان در این صنعت محسوب می شود.

این مدیر بیان کرد: همچنین طرح تولید لوله های فولادی بدون درز در شرکت« سها صنعت آرتا» به صورت ویدئو کنفرانس با دستور رئیس جمهور افتتاح می شود.

وی بیان کرد: این طرح ظرفیت تولید سالانه 120 هزار تن لوله فولادی بدون درز را دارد و برای راه اندازی آن 3 هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده است.

رستمی یادآورشد: این محصول در شرکت های نفت و گاز، پتروشیمی و صنایع مرتبط کاربرد دارد و جایگزین تولیدات خارجی شده و از خروج ارز از کشور هم جلوگیری خواهد کرد.

انتهای پیام/