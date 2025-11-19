خبرگزاری کار ایران
روابط عمومی سپاه نینوا استان:

شبکه بزرگ قاچاق آرد در در گلستان شناسایی و منهدم شد

روابط عمومی سپاه نینوا استان گلستان گفت: پاسداران گمنام امام زمان (عج) سازمان اطلاعات سپاه نینوا شبکه بزرگ قاچاق آرد در گلستان را شناسایی و منهدم کردند.

به گزارش ایلنای گلستان، متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه نینوا گلستان در این خصوص بدین شرح است: شبکه بزرگ دلالانی که با خرید آرد یارانه‌ای از نانوایی‌ها، آردی که باید به سفره مردم منتقل می‌شد را به کارخانه تولید غذای سگ و گربه می‌فروختند شناسایی و منهدم شد. 

با رصد اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه نینوا استان، شبکه شناسایی و نانوایان متخلف که با کشیدن کارت‌های صوری در دستگاه‌های کارتخوان نانوایی‌ها، آرد یارانه‌ای را به دلالان می‌فروختند دستگیر شدند. 

با وجود گستردگی فعالیت این شبکه و پیچیدگی شیوه‌های تخلف، تحقیقات پرونده در مدت کمتر از یک‌سال توسط بازپرس تکمیل شد و در مجموع برای ۳۰ نانوای متخلف، ۲ دلال اصلی و مالک یک واحد تولیدی غذای حیوانات به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق توزیع خارج از شبکه آرد یارانه‌ای، کیفرخواست صادر و پرونده برای صدور رای به دادگاه انقلاب گرگان ارسال شد. 

متهمان در مدت فعالیت خود بیش از ۸۰۰ تُن آرد یارانه‌ای را از نانوایی‌ها خارج کردند و در بازار فروختند و در مدت فعالیت اعضای این شبکه، صف‌های طولانی در نانوایی‌های استان شکل می‌گرفت و سبب نارضایتی مردم شده بود. 

مردم عزیز استان گلستان می‌تواننند گزارشات مردمی خود را به شماره ۱۱۴ سازمان اطلاعات سپاه نینوا انتقال دهند.

