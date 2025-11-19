شهردار اراک عنوان کرد:
تبدیل دره گردو به مقصد گردشگری؛ رویکرد مدیریت شهری اراک / آغاز فصل جدیدی از تحول گردشگری اراک
شهرداری مصمم است دره گردو را به کانون شاخص گردشگری تبدیل کند
شهردار اراک با بیان اینکه «دره گردو» یکی از مهمترین ظرفیتهای طبیعی اراک به شمار میرود، گفت: این پهنه طبیعی یکی از مهمترین جاذبههای این شهر است و رویکرد مدیریت شهری آن است که این پهنه طبیعی را به یک مقصد گردشگری استاندارد، ایمن و برخوردار از زیرساختهای کیفی تبدیل کند. به گونهای که بتواند پاسخگوی نیازهای گردشگری شهری و موجب ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی و افزایش نشاط اجتماعی باشد.
به گزارش ایلنا، علیرضا محمودی افزود: مجموعهای از پروژههای عمرانی و خدماتی در این محدوده در حال اجرا است که شامل ایجاد مسیرهای گردشگری، فضاهای عمومی، مجموعههای تفریحی، سازههای خدماتی و زیرساختهای دسترسی است که هر یک بر اساس مطالعات کارشناسی، طرحهای مصوب و برنامه زمانبندیشده پیش میروند. اجرای پروژههای دره گردو به صورت همزمان باعث شده این منطقه وارد یکی از گستردهترین دورههای توسعهای سالهای اخیر کرده است.
وی به پروژههایی که در دره گردو در حال احداث هستند اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: احداث فضاهای تفریحی جدید، بهسازی و ساماندهی مسیرها، توسعه فضای سبز، ایجاد مجموعههای خدماتی و فراهم کردن امکانات حملونقل و تفریحی نوین، در مجموع منطقه دره گردو را به نقطهای متمایز در چشمانداز گردشگری استان تبدیل خواهد کرد. در این راستا بخشی از پروژهها به مراحل پایانی رسیده و سایر پروژهها نیز مطابق برنامه در حال پیشرفت هستند.
شهردار اراک بر اهمیت نگاه فرابخشی و آیندهنگر مدیریت شهری در توسعه دره گردو تأکیده کرده و در این رابطه اظهار داشت: آنچه که در مجموعه گردشگری دره گردو از سوی مدیریت شهری پیگیری میشود، صرفاً اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی نیست. بلکه در این منطقه در حال شکل دادن به یک مقصد گردشگری پویا، پایدار و مبتنی بر استانداردهای روز هستیم که بتواند به یکی از نمادهای شهری اراک تبدیل شود.
محمودی به اهدافی که برای توسعه و پیشرفت دره گردو از سوی شهرداری اراک پیگیری میشود اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: شهرداری با اتکا به ظرفیتهای فنی، مدیریتی و اجرایی موجود، مصمم است دره گردو را در آیندهای نزدیک به یکی از کانونهای شاخص گردشگری و تفریحی استان تبدیل کند تا شهروندان و گردشگران از منافع فرهنگی، اجتماعی و محیطی آن بهرهمند شوند.