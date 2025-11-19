محدوده آرامگاه «اصلی و کرم» تملک شد
محل و زمین های اطراف مقبره اصلی و کرم در حوزه شهرداری منطقه ۶ تبریز تملک شد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، پرویز عباس نژاد، شهردار منطقه ۶ تبریز از تملک آرامگاه اصلی و کرم و زمین های اطراف آن توسط شهرداری تبریز خبر داد.
وی افزود: این زمینها با هدف احداث بنای تاریخی یادبود و پارک محله ای در محدوده آخر قراملک جنب کنارگذر غربی تملک شده است.
عباس نژاد خاطرنشان کرد: پروژه مورد نظر به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع با هدف مناسب سازی حوزه گردشگری منطقه، تامین آرامش و امنیت اهالی این منطقه احداث و تقدیم شهروندان عزیز خواهد شد.