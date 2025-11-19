به گزارش ایلنا از اصفهان، مصطفی مرادیان‌نژاد با اشاره به ضرورت مقابله با حضور سگ‌ها در بوستان‌ها و فضاهای سبز شهری اظهار کرد: افزایش تردد شهروندان به ویژه کودکان در این اماکن، ضرورت اجرای برنامه‌های جدی برای جلوگیری از انتقال بیماری‌ها و حفظ سلامت عمومی را بیش از پیش آشکار کرده است و مدیریت شهری با جدیت تمام این موضوع را دنبال می‌کند.

وی افزود: بررسی پرونده‌های بهداشتی و مشاهدات پزشکی، از جمله وقوع بیماری‌های ناشی از انتقال باکتری‌ها و دیگر عوامل از طریق سگ‌ها، اهمیت اجرای طرح ساماندهی را نشان می‌دهد و مدیریت شهری با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی و نهادهای قضائی اقدام به پیشگیری و فرهنگ‌سازی کرده است تا از حوادث مشابه جلوگیری شود.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان تاکید کرد: رعایت ماده ۶۸۸ قانون و مطالبات مردمی در سامانه ۱۳۷، پایه و اساس برنامه‌ها بوده و تشکیل قرارگاه ویژه با حضور نهادهای قضائی، انتظامی و دامپزشکی، تضمین‌کننده اجرای مؤثر طرح و کاهش مخاطرات سلامت عمومی برای شهروندان اصفهانی است.

وی با بیان اینکه اجرای طرح شامل آموزش صاحبان حیوانات، نصب بنرهای اطلاع‌رسانی و پایش مستمر مناطق مختلف شهر است، ادامه داد: با گشت‌های روزانه مسئولان مناطق پانزده‌گانه و یگان ویژه، حضور سگ‌ها در اماکن عمومی به حداقل رسیده است و همراهی مردم با مدیریت شهری چشمگیر بوده است، به‌طوری که آمار تماس‌های مردمی به شدت کاهش یافته است.

مرادیان‌نژاد خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، محل نگهداری کلینیک‌ها و مراکز سگ‌ها از شهر خارج می‌شود تا تبعات زیستی و بهداشتی کاهش یافته و امکان مدیریت بهتر حیوانات خانگی فراهم شود و در صورت عدم رعایت مقررات، صاحبان حیوانات به دستگاه قضائی معرفی می‌شوند تا اجرای قانون به طور کامل انجام گیرد.

وی طرح ساماندهی سگ‌گردانی را یک نمونه موفق مدیریت شهری در حفظ سلامت عمومی دانست و گفت: برنامه‌های مدیریت شهری برای ساماندهی سگ‌گردانی، کاهش مخاطرات زیستی، فرهنگ‌سازی نگهداری مسئولانه حیوانات خانگی و ارتقای کیفیت محیط‌های عمومی، با مشارکت کامل نهادهای مرتبط و استفاده از ظرفیت سامانه‌های مردمی، به‌طور مستمر اجرا می‌شود.

انتهای پیام/