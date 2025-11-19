خبرگزاری کار ایران
افزایش ظرفیت پذیرش معتادان متجاهر در اصفهان

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان، با اشاره به توسعه مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ و ساماندهی چرخه درمان اعتیاد و افزایش ظرفیت پذیرش معتادان متجاهر در استان ابراز امیدواری کرد که اتفاقات مثبتی در کمیته پیشگیری و درمان اعتیاد رقم بخورد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سمیه کریمی گفت: یکی از دستاوردهای مهم ستاد مبارزه با مواد مخدر ایجاد دبیرخانه و ساماندهی مراکز ماده ۱۵ بود.

کریمی خاطرنشان کرد: ۲ مرکز توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای زنان و مردان در استان اصفهان راه‌اندازی شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان آبان ماه، ۲ مرکز دیگر نیز در شهرستان‌های استان توسعه یابد.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه تلاش‌های صورت گرفته در توسعه مراکز ماده ۱۶ و افزایش ظرفیت پذیرش نیز چشمگیر بود، تصریح کرد: ظرفیت پذیرش از حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ معتاد متجاهر، به نزدیک به یک هزار نفر افزایش یافته که یکی از بهترین اتفاقات در این حوزه بوده است.

وی اظهار امیدواری کرد: در چارچوب همکاری‌های بین بخشی، اتفاقات خوبی در کمیته پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد استان اصفهان رقم زده شود.

کریمی تأکید کرد: بهزیستی استان اصفهان در اولین خط مداخله، درمان و پیشگیری، آماده همکاری پرقدرت در چرخه ساماندهی معتادین متجاهر است.

