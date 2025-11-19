خبرگزاری کار ایران
English العربیه
دستگیری یک عامل شرارت در هویزه

فرمانده انتظامی هویزه از دستگیری عامل شرارت طی یک عملیات ضربتی و در کمتر از ۲۴ ساعت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ دوم مالک حزبائی گفت:  در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک نفر عامل شرارت واخلال در نظم وعامل آتش زدن درب منازل بدلیل اختلاف قبلی در یکی از مناطق این شهرستان، بلافاصله گشت کارکنان انتظامی جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود:  پس از هماهنگی با مرجع قضائی و انجام اقدامات اطلاعاتی مخفیگاه متهم را شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه آن رادر کمترین زمان ممکن دستگیر کردند. متهم انگیزه خود را از انجام این عمل مجرمانه، اختلافات شخصی اعلام کرده است و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ حزبائی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های اصلی پلیس در برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی شهروندان بخصوص عاملین شرارت و عاملین آتش زدن درب منازل شهروندان بوده که با امید به خداوند متعال و همکاری مردم عزیز به آن جامه عمل خواهد پوشاند.

 

