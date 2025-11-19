خبرگزاری کار ایران
البرز میزبان رقابت‌های ملی شنا بانوان وزارت نیرو شد
هشتمین دوره مسابقات سراسری شنا خواهران وزارت نیرو با حضور ۵۷ ورزشکار از ۱۲ استان کشور به میزبانی صنعت آب و برق استان البرز برگزار شد؛ رویدادی که به گفته مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری، گامی مهم در ارتقای نشاط سازمانی و تقویت جایگاه ورزش بانوان در دستگاه‌های اجرایی است.

به گزارش ایلنا از البرز، معصومه آقائی در حاشیه هشتمین دوره مسابقات سراسری شنا خواهران وزارت نیرو که به میزبانی صنعت آب و برق استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: البرز ظرفیت بالایی در حوزه ورزش بانوان دارد و میزبانی این رقابت‌ها فرصتی ارزشمند برای تقویت جایگاه بانوان ورزشکار و ترویج فرهنگ ورزش در محیط‌های اداری است.

وی افزود: حضور ۵۷ ورزشکار از ۱۲ استان کشور نشان‌دهنده استقبال گسترده بانوان وزارت نیرو از فعالیت‌های ورزشی و اهمیت توجه به سلامت جسمی و روحی آنان است.

این دوره با شرکت ۷۱ مربی، ورزشکار و سرپرست در قالب ۲۱ تیم از استان‌های تهران، البرز، قم، اصفهان، قزوین، همدان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، زنجان، فارس، جنوب کرمان و یزد برگزار شد.

رقابت‌ها در دو ماده کرال و قورباغه و در پنج رده سنی برگزار شد و در پایان، تیم‌های صنعت آب و برق خوزستان، آب و فاضلاب استان تهران و برق منطقه‌ای تهران به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند. همچنین صنعت آب و برق استان البرز موفق به دریافت کاپ اخلاق شد.

