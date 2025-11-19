البرز میزبان رقابتهای ملی شنا بانوان وزارت نیرو شد
هشتمین دوره مسابقات سراسری شنا خواهران وزارت نیرو با حضور ۵۷ ورزشکار از ۱۲ استان کشور به میزبانی صنعت آب و برق استان البرز برگزار شد؛ رویدادی که به گفته مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری، گامی مهم در ارتقای نشاط سازمانی و تقویت جایگاه ورزش بانوان در دستگاههای اجرایی است.
به گزارش ایلنا از البرز، معصومه آقائی در حاشیه هشتمین دوره مسابقات سراسری شنا خواهران وزارت نیرو که به میزبانی صنعت آب و برق استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: البرز ظرفیت بالایی در حوزه ورزش بانوان دارد و میزبانی این رقابتها فرصتی ارزشمند برای تقویت جایگاه بانوان ورزشکار و ترویج فرهنگ ورزش در محیطهای اداری است.
وی افزود: حضور ۵۷ ورزشکار از ۱۲ استان کشور نشاندهنده استقبال گسترده بانوان وزارت نیرو از فعالیتهای ورزشی و اهمیت توجه به سلامت جسمی و روحی آنان است.
این دوره با شرکت ۷۱ مربی، ورزشکار و سرپرست در قالب ۲۱ تیم از استانهای تهران، البرز، قم، اصفهان، قزوین، همدان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، زنجان، فارس، جنوب کرمان و یزد برگزار شد.
رقابتها در دو ماده کرال و قورباغه و در پنج رده سنی برگزار شد و در پایان، تیمهای صنعت آب و برق خوزستان، آب و فاضلاب استان تهران و برق منطقهای تهران به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند. همچنین صنعت آب و برق استان البرز موفق به دریافت کاپ اخلاق شد.