رئیس اتاق بازرگانی:
اجلاسیه خزر نقطه عطفی در روابط تجاری منطقهای است
رئیس اتاق بازرگانی گفت: اجلاسیه خزر سنگ بنای توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان کشورهای منطقه به ویژه همسایگان ایران خواهد بود و نقش مهمی در تقویت تعاملات تجاری کشور ایفا میکند.
به گزارش ایلنا از رشت، صمد حسنزاده پیش از ظهر امروز در اختتامیه اجلاسیه استانداران ساحلی خزر اظهار کرد: دریای خزر یکی از ارزشمندترین پهنههای آبی جهان است که همواره نقش مهمی در تعاملات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشورهای همسایه داشته و اکنون میتواند مسیر جدیدی برای رفاه ملتهای منطقه ترسیم کند.
وی با قدردانی از تلاشهای وزارت کشور، استانداران و دستاندرکاران برگزاری اجلاس، افزود: گزارشهای ارائهشده از پنلهای تخصصی، بهویژه از سوی معاون محترم وزارت کشور، حاوی نکات راهبردی و نتایج ارزشمندی است که بخش خصوصی میتواند در اجرای آن نقشآفرینی مؤثری داشته باشد.
حسنزاده همچنین اضافه کرد: اتاق بازرگانی ایران همواره در برنامههای ملی و بینالمللی نقش حمایتی و کارشناسی داشته و این اجلاس نیز بستری برای تکمیل مسئولیت بخش خصوصی در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه است.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاستجمهوری بر گسترش تعامل با کشورهای همسایه، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران بهطور طبیعی علاقهمند به ایجاد روابط دوستانه، پایدار و نزدیک با ملتهای منطقه است و اشتراکات فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی میان کشورهای حوزه خزر ظرفیتهای بزرگی را برای همکاریهای چندجانبه فراهم کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی محور اصلی این اجلاس را آینده اقتصادی منطقه خزر بر پایه منافع مشترک پنج کشور برشمرد و بیان کرد: زیرساختهای حملونقل، تنوعبخشی به مسیرهای ترانزیتی و ارتقای شبکههای ارتباطی، کلید توسعه تجارت بینالمللی در جهان امروز است و هر کشوری که در این حوزه ابتکار عمل بیشتری داشته باشد، نفوذ اقتصادی بالاتری به دست خواهد آورد.
حسنزاده نقش ایران در زنجیره تجارت منطقه را حیاتی و بیبدیل توصیف کرد و گفت: ایران با داشتن شبکه گسترده ریلی، جادهای و بنادر فعال در شمال و جنوب کشور، قابلیت تبدیلشدن به هاب لجستیکی منطقه را دارد تحقق این هدف میتواند خدمات متنوعی از جمله انبارداری، بستهبندی، مدیریت هوشمند حملونقل و توزیع کالا را با بیشترین کارایی فراهم سازد.
به گفته وی، تحقق این موقعیت نیازمند توسعه زیرساختهای حملونقل و هماهنگی در سطح ملی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به الزامات جذب شرکتهای حملونقل بینالمللی، اضافه کرد: حذف مقررات زائد، یکپارچهسازی قوانین گمرکی و کاهش بروکراسی پیچیده از ضرورتهاست.
به گفته حسنزاده، ستاد توسعه ترانزیت کشور با اختیارات کافی و تحت نظر وزارتخانههای کلیدی، از جمله اقتصاد، امور خارجه و راه و شهرسازی تشکیل شود تا این بخش را بهصورت واحد مدیریت و راهبری کند.
وی اجرای توافق تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سال ۱۴۰۴ را فرصتی تاریخی دانست و افزود: حذف تعرفههای ۸۷ درصد کالاهای مبادلاتی میان ایران و اوراسیا، معماری جدیدی در تجارت منطقه ایجاد میکند که پیامدهای گستردهای مانند دسترسی به بازارهای بزرگ، امنیت غذایی، توسعه سرمایهگذاری، مبادلات غیر دلاری و گسترش کریدورهای ارتباطی را بهدنبال دارد. وی تأکید کرد: ایران در این توافق نهتنها یک شریک اقتصادی قابل اعتماد، بلکه حلقه اتصال خلیج فارس، آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به جایگاه سه استان ساحلی شمال کشور در توسعه تجارت خزر، بیان کرد: گیلان، مازندران و گلستان سه قطعه مکمل یک پازل اقتصادی هستند، گیلان محور لجستیک و تردد کالا، مازندران محور فرآوری و صادرات غذایی و گلستان محور مبادلات زمینی با آسیای مرکزی. سرمایهگذاری هوشمند بر این سه استان میتواند ایران را به مرکز مدیریت تجارت دریای خزر تبدیل کند.
حسنزاده با بیان اینکه دسترسی کشورهای اوراسیا به آبهای آزاد یک ضرورت اساسی است و ایران با دارا بودن بنادر مهمی مانند شهید رجایی و چابهار، کوتاهترین و امنترین مسیر را برای این اتصال فراهم میکند، گفت: شمال ایران اتصال به آسیا و جنوب ایران اتصال به جهان را ممکن ساخته و همین موقعیت، قدرت جغرافیایی اقتصاد ایران را تشکیل میدهد.