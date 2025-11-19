اعزام نیروهای کمکی برای مهار آتشسوزی جنگلهای چالوس
فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از اعزام دستکم ۱۶۰ نیروی زمینی و هوایی به همراه پنج گروه کمکی برای مهار آتشسوزی جنگلهای حوالی روستای «الیت» مرزنآباد چالوس خبر داد و گفت: عملیات اطفای حریق با همکاری نیروهای منابع طبیعی، محیطزیست، هلالاحمر، بسیج و اهالی منطقه در حال انجام است.
به گزارش ایلنا، سرهنگ مجید ذکریایی فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام کرد: دستکم ۱۶۰ نفر از نیروهای زمینی و هوایی از نخستین ساعات امروز برای مهار آتشسوزی جنگلهای حوالی روستای «الیت» در بخش مرزنآباد چالوس اعزام شدند. وی افزود علاوه بر این نیروها، پنج گروه کمکی از یگان حفاظت نیز امروز به محل حادثه اعزامشدهاند.
ذکریایی با اشاره به ادامه آتشسوزی در چهار نقطه این عرصه جنگلی گفت: با توجه به سخت گذر بودن مسیر، صخرهای بودن منطقه و شیب تند، عملیات مهار آتش باید با مدیریت دقیق انجام شود تا آسیبی به نیروها وارد نشود. تلاش بر آن است که با همکاری نیروهای منابع طبیعی، محیطزیست، هلالاحمر، بسیج، دوستداران طبیعت و اهالی روستای الیت، این آتش طی ۲۴ ساعت آینده بهطور کامل خاموش شود.
وی افزود عمده دود ناشی از کندهها و تنههای خشک و شکسته درختان است و مردم نباید نگران باشند. به گفته او، سه فروند بالگرد نیز در حال اجرای عملیات هوایی برای اطفای حریق هستند.
فرمانده یگان حفاظت با قدردانی از همراهی مردم گفت: طی دو روز گذشته شماری از دوستداران طبیعت با هلیبرد به محل حادثه منتقلشده و حتی شب را در کنار آتش سپری کردند تا هرچه سریعتر بتوانند این محدوده جنگلی را از تهدید نجات دهند.
وی خاطرنشان کرد: حادثه وارد پنجمین روز خود شده و علاوه بر مردم، مسئولان استانی ازجمله مدیرکل مدیریت بحران استانداری نیز درصحنه حضور دارند. امیدواریم در صورت عدم وزش باد تا پایان امروز یا نهایتاً ۲۴ ساعت آینده آتش مهار شود.
ذکریایی با اشاره به تغییر اقلیم و خشکسالی از کوهنوردان، شکارچیان و گردشگران خواست از افروختن آتش در عرصههای طبیعی خودداری کنند و گفت: این جنگل میراثی ارزشمند و امانتی ملی است که همه باید در حفظ و مراقبت از آن کوشا باشند.