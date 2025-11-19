معاون دادگستری استان قزوین:
105 بنگاه املاک در قزوین پلمب شدند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: در 2 ماه اخیر 105 واحد مشاور املاک فاقد پروانه کسب یا دارای مجوز منقضی در سطح استان پلمب شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی فولیان با بیان اینکه ساماندهی و نظارت بر فعالیت بنگاههای املاک یکی از محورهای اصلی اجرای این قانون است، گفت: یکی از اهداف اساسی قانون الزام، هدایت معاملات ملکی به سمت واحدهای رسمی، دارای پروانه و تحت نظارت بوده و فعالیتهای غیرمجاز در این حوزه، زمینه ساز بروز اختلافات گسترده، دعاوی متعدد و تضییع حقوق مردم است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین اضافه کرد: بخش قابل توجهی از دعاوی ملکی در حوزههایی مانند معاملات معارض، قراردادهای فاقد اعتبار، اجارهنامههای نامعتبر، دریافت وجوه خارج از ضابطه و تنظیم اسناد غیررسمی، در واحدهایی انجام میشود که فاقد صلاحیت حرفهای بوده و هیچ نظارت قانونی بر عملکرد آنها وجود ندارد.
وی بیان کرد: پیشگیری از حجم قابل توجهی از پروندههای قضایی در گرو کنترل و ساماندهی فعالیت همین واحدهای غیرمجاز است که امروز با جدیت دنبال میشود.
فولیان یادآورشد: رویکرد دادگستری برخورد صرفاً سلبی، پلمب یا برخورد نیست؛ بلکه ایجاد بازاری امن، قابل نظارت، شفاف و مبتنی بر ضابطه برای انجام معاملات ملکی است تا حقوق مردم بر پایه سازو کار قانونی و نه توافق غیررسمی و پرریسک.، تضمین شود.
این مسئول قضایی با توصیه به مردم جهت مراجعه به مشاوران املاک دارای پروانه معتبر خاطرنشان کرد: مراجعه به واحدهای فاقد پروانه، شهروندان را در معرض خطر جدی مالی و حقوقی قرار میدهد؛ خطراتی که در بسیاری از موارد غیرقابل جبران هستند.