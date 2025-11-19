خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف ۱۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در دشت آزادگان

کشف ۱۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در دشت آزادگان
کد خبر : 1716246
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی دشت آزادگان از توقیف یک دستگاه خاور ایسوزو و کشف ۱۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ  حسین بیت سیاح گفت:  مأموران کلانتری ۱۳ و پاسگاه الله و اکبر شهرستان دشت آزادگان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه خودرو خاور ایسوزو مشکوک و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی بیان داشت: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از خودروی توقیفی، ۱۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی کشف کردند.

فرمانده انتظامی دشت آزادگان با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی سوخت قاچاق کشف شده را بالغ بر ۵ میلیارد ریال برآورد کردند، اظهار داشت: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مرجع قضائی داده شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب