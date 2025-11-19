خبرگزاری کار ایران
برگزاری آزمون جامع گردشگری در بندرعباس و قشم همزمان با سراسر کشور

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از برگزاری آزمون جامع دوره‌های گردشگری در بندرعباس و قشم همزمان با سراسر کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس،  فرزانه زاهدی روز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴ با اعلام این خبر گفت: آزمون جامع گردشگری در روز جمعه ۳۰ آبان‌ماه با حضور ۱۱۷ نفر در بندرعباس و ۷۵ نفر در جزیره قشم در رشته‌های راهنمایان طبیعت‌گردی، مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان فرهنگی و همچنین مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری در محلهای گفتگوی تمدنها (بندرعباس) و آموزش عالی (قشم) برگزار می‌شود.

او افزود: این آزمون ویژه افرادی است که دوره‌های آموزشی مربوط به هر رشته را پیش‌تر در مؤسسات آموزشی مورد تأیید اداره‌کل در سطح استان گذرانده و اکنون برای دریافت گواهینامه خود در این مرحله شرکت می‌کنند.

زاهدی با اشاره به اهمیت این آزمون در ارتقای کیفیت خدمات گردشگری استان بیان کرد: آزمون جامع درواقع حلقه نهایی مسیر توانمندسازی فعالان گردشگری است و ما تلاش کرده‌ایم با هماهنگی ملی، این فرایند در هرمزگان نیز با دقت و استانداردهای لازم اجرا شود.

سرپرست معاونت گردشگری هرمزگان در پایان ابراز امیدواری کرد نتایج این آزمون گامی در جهت تقویت نیروی انسانی متخصص و افزایش کیفیت خدمات در بخش‌های مختلف گردشگری استان باشد.

