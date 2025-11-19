استاندار گیلان:
تعریف مسیرهای جدید همکاری فرصتی ارزشمند برای توسعه پایدار ایران و آذربایجان است
در دیدار سهجانبه مقامات محلی ایران و آذربایجان، طرفین ظرفیتهای مشترک در حوزههای تجارت، گردشگری و کشاورزی را زمینهساز شکلگیری پروژههای مشترک اعلام کردند.
به گزارش ایلنا از رشت، هادی حقشناس استاندار گیلان در حاشیه نشست استانداران استانهای کشورهای حاشیه خزر با طالح قاراشاف فرماندار لنکران و میرحسن سیداف فرماندار نفتچاله جمهوری آذربایجان دیدار و درباره ظرفیتهای مشترک دو کشور گفتوگو کرد.
تأکید استاندار گیلان بر توسعه همکاریهای منطقهای
حقشناس در این دیدار جمهوری آذربایجان را از شرکای مهم منطقهای ایران دانست و گفت: گسترش ارتباطات میان استانهای گیلان، لنکران و نفتچاله میتواند زمینه تقویت روابط اقتصادی، فرهنگی و گردشگری را فراهم کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای بندری، گردشگری و کشاورزی گیلان، بر آمادگی استان برای اجرای طرحهای مشترک تجاری و سرمایهگذاری تأکید کرد و افزود: تعریف مسیرهای جدید همکاری فرصتی ارزشمند برای توسعه پایدار دو کشور است.
اعلام آمادگی لنکران برای همکاریهای مشترک
طالح قاراشاف فرماندار لنکران نیز در این دیدار با قدردانی از میزبانی گیلان، روابط مردمی میان دو کشور را زمینهساز افزایش تعاملات اقتصادی و اجتماعی دانست و گفت: لنکران آمادگی دارد طرحهای مشترک گردشگری و کشاورزی را با گیلان اجرا کند.
نفتچاله خواستار تقویت همکاریهای بندری
میرحسن سیداف فرماندار نفتچاله نیز با اشاره به اشتراکات فرهنگی و تاریخی ایران و آذربایجان، همکاریهای بندری و تجاری در حوزه خزر را ضروری عنوان کرد و افزود: تبادل هیأتهای تخصصی و تعریف پروژههای مشترک میتواند سطح تعاملات اقتصادی دو طرف را ارتقا دهد.