فوت دانش آموز ابهری بر اثر حادثه

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان زنجان ضمن ابراز تأسف عمیق و همدردی صمیمانه با خانواده داغدار این دانش‌آموز، اعلام می‌دارد موضوع به‌صورت فوری در دستور بررسی و پیگیری قرار گرفته و با همکاری نهادهای مسئول، علت وقوع حادثه به‌طور دقیق در حال بررسی است.

در این اطلاعیه آمده است: بدیهی است پس از پایان بررسی‌های کارشناسی و اطلاع از جزئیات، نتیجه اقدامات و گزارش کامل از مسیر رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

پیش از این در مهرماه امسال نیز دانش آموز پسر ۱۴ ساله زنجانی در مقطع متوسطه اول بر اثر ایست قلبی در مدرسه جان خود را از دست داد.

این حادثه در یکی از مدارس روستای سهرین از توابع بخش قره‌پشتلو شهرستان زنجان به وقوع پیوسته بود.

با شروع تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴، بیش از ۲۳۱ هزار دانش‌آموز در استان زنجان با همراهی ۱۳ هزار و ۸۰۰ نیروی فرهنگی در ۱۰ هزار کلاس درس، فعالیت آموزشی خود را آغاز کرده اند.

انتهای پیام/