خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فوت دانش آموز ابهری بر اثر حادثه

فوت دانش آموز ابهری بر اثر حادثه
کد خبر : 1716070
لینک کوتاه کپی شد.

اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان اعلام کرد: متأسفانه یکی از دانش آموزان پسر پایه هفتم مقطع متوسطه اول در یکی از مدارس شهرستان ابهر عصر امروز در حین بازی دچار حادثه شده و درگذشته است.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه  آمده است: اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان زنجان ضمن ابراز تأسف عمیق و همدردی صمیمانه با خانواده داغدار این دانش‌آموز، اعلام می‌دارد موضوع به‌صورت فوری در دستور بررسی و پیگیری قرار گرفته و با همکاری نهادهای مسئول، علت وقوع حادثه به‌طور دقیق در حال بررسی است.

در این اطلاعیه آمده است: بدیهی است پس از پایان بررسی‌های کارشناسی و اطلاع از جزئیات، نتیجه اقدامات و گزارش کامل از مسیر رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

پیش از این در مهرماه امسال نیز دانش آموز پسر ۱۴ ساله زنجانی در مقطع متوسطه اول بر اثر ایست قلبی در مدرسه جان خود را از دست داد.

این حادثه در یکی از مدارس روستای سهرین از توابع بخش قره‌پشتلو شهرستان زنجان به وقوع پیوسته بود.

با شروع تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴، بیش از ۲۳۱ هزار دانش‌آموز در استان زنجان با همراهی ۱۳ هزار و ۸۰۰ نیروی فرهنگی در ۱۰ هزار کلاس درس، فعالیت آموزشی خود را آغاز کرده اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب