برگزیدگان جشنواره رسانه ای نسل امید معرفی شدند

برگزیدگان جشنواره رسانه ای نسل امید معرفی شدند
برگزیدگان جشنواره نسل امید چهارمحال و بختیاری در آیینی با حضور تعدادی از مسوولان استانی شامگاه سه‌شنبه معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جشنواره «نسل امید» که  با داوری   وحید برزگر،  راضیه صیادی و  یاسین خدامرادی انجام شد  در بخش خبر  مونا عیدان رتبه اول ، سعید قوامی رتبه دوم و ملک‌محمد زمانی رتبه سوم  را به خود اختصاص دادند.

در بخش گزارش خبری  خدیجه نادری به‌عنوان نفر اول، صغری احمدی نفر دوم و خاطره حسین‌زاده به عنوان   نفر سوم  انتخاب شد.

در بخش تیتر  فاطمه برخورداریان  رتبه  اول، زهرا صفری رتبه دوم و  مجید تقیان رتبه سوم، را کسب کردند.

در بخش مصاحبه  مریم علیزاده رتبه اول، سمیه پناهنده رتبه دوم و سیمین رییسی رتبه سوم را کسب کردند.

در بخش گزارش تصویری رضا کمالی رتبه اول، مریم آل مومن رتبه دوم و زهرا هادی‌پور  رتبه سوم را کسب کرد. 

در بخش فضای مجازی  رتبه  اول به زینب رحیمی و رتبه دوم را  اوژن رییسی  تعلق گرفت.

در بخش یادداشت و سرمقاله نیز سروش غلامی رتبه اول ، محمد میرزابابایی رتبه دوم و یاور آقابابایی به‌عنوان رتبه سوم انتخاب شدند.

اولویت مشکلات جوانان ؛ مسکن و معیشت است

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری در حاشیه مراسم تجلیل از برگزیدگان جشنواره  رسانه ای نسل امید بیان کرد: در ستاد ساماندهی سمن‌ها، استان چهارمحال و بختیاری در رتبه‌های اول و دوم کشور قرار گرفته است و این موفقیت نتیجه کار تیمی همه دستگاه‌ها، فرمانداران، مدیران، کارشناسان و جوانان فعال استان است.

حسین زمانی افزود: امروز مهم‌ترین مشکلات جوانان موضوعات معیشتی مانند مسکن، خوراک و پوشاک است که بر اثر فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها تشدید شده است.

وی گفت: حوزه جوانان ظرفیت بزرگی دارد، اما گاهی مورد غفلت قرار می‌گیرد و از زمان ادغام اداره جوانان با ورزش، حجم فعالیت‌ها بیشتر شده اما همکاران ما با تلاش جدی توانستند این حوزه را فعال نگه دارند.

چهارمحال و بختیاری در ساماندهی تشکل‌های غیردولتی رتبه نخست کشور را کسب کرد

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری چهارمحال و بختیاری نیز در این مراسم گفت: اگر به دنبال آینده‌ای بهتر هستیم، باید پیش‌نیازهای سخت‌افزاری و زیرساختی را فراهم کنیم و به مشارکت واقعی جوانان در تصمیم‌سازی‌ها باور داشته باشیم.                

کمال اکبریان بیان کرد:  در حوزه ساماندهی تشکل‌های غیردولتی، استان چهارمحال و بختیاری رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

وی این موفقیت را حاصل تلاش مدیران، فعالان مدنی و کارشناسان دانست و تصریح کرد: فعالان رسانه‌ای استان نیز با تلاش برای ارتقای آگاهی عمومی، همواره منافع استان را بر منافع شخصی مقدم  می دانند.

۲۱ اثر خبرنگاران چهارمحال و بختیاری در جشنواره رسانه ای نسل امید پذیرفته شد

دبیر جشنواره رسانه ای نسل امید گفت: جشنواره استانی رسانه‌ای نسل امید در کنار جشنواره ملی، هنری نسل امید در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

محمود اسماعیل‌پور با اشاره به اینکه حدود ۱۰۰ اثر به این جشنواره ارسال شد افزود:  خبرنگاران در هفت قالب با محورهایی از جمله ازدواج، خانواده و جوانی جمعیت شرکت کردند که پس از داوری، ۲۱ اثر از شرکت‌کنندگان پذیرفته شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

