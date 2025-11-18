برگزیدگان جشنواره رسانه ای نسل امید معرفی شدند
برگزیدگان جشنواره نسل امید چهارمحال و بختیاری در آیینی با حضور تعدادی از مسوولان استانی شامگاه سهشنبه معرفی شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در جشنواره «نسل امید» که با داوری وحید برزگر، راضیه صیادی و یاسین خدامرادی انجام شد در بخش خبر مونا عیدان رتبه اول ، سعید قوامی رتبه دوم و ملکمحمد زمانی رتبه سوم را به خود اختصاص دادند.
در بخش گزارش خبری خدیجه نادری بهعنوان نفر اول، صغری احمدی نفر دوم و خاطره حسینزاده به عنوان نفر سوم انتخاب شد.
در بخش تیتر فاطمه برخورداریان رتبه اول، زهرا صفری رتبه دوم و مجید تقیان رتبه سوم، را کسب کردند.
در بخش مصاحبه مریم علیزاده رتبه اول، سمیه پناهنده رتبه دوم و سیمین رییسی رتبه سوم را کسب کردند.
در بخش گزارش تصویری رضا کمالی رتبه اول، مریم آل مومن رتبه دوم و زهرا هادیپور رتبه سوم را کسب کرد.
در بخش فضای مجازی رتبه اول به زینب رحیمی و رتبه دوم را اوژن رییسی تعلق گرفت.
در بخش یادداشت و سرمقاله نیز سروش غلامی رتبه اول ، محمد میرزابابایی رتبه دوم و یاور آقابابایی بهعنوان رتبه سوم انتخاب شدند.
اولویت مشکلات جوانان ؛ مسکن و معیشت است
مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری در حاشیه مراسم تجلیل از برگزیدگان جشنواره رسانه ای نسل امید بیان کرد: در ستاد ساماندهی سمنها، استان چهارمحال و بختیاری در رتبههای اول و دوم کشور قرار گرفته است و این موفقیت نتیجه کار تیمی همه دستگاهها، فرمانداران، مدیران، کارشناسان و جوانان فعال استان است.
حسین زمانی افزود: امروز مهمترین مشکلات جوانان موضوعات معیشتی مانند مسکن، خوراک و پوشاک است که بر اثر فشارهای اقتصادی و تحریمها تشدید شده است.
وی گفت: حوزه جوانان ظرفیت بزرگی دارد، اما گاهی مورد غفلت قرار میگیرد و از زمان ادغام اداره جوانان با ورزش، حجم فعالیتها بیشتر شده اما همکاران ما با تلاش جدی توانستند این حوزه را فعال نگه دارند.
چهارمحال و بختیاری در ساماندهی تشکلهای غیردولتی رتبه نخست کشور را کسب کرد
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری چهارمحال و بختیاری نیز در این مراسم گفت: اگر به دنبال آیندهای بهتر هستیم، باید پیشنیازهای سختافزاری و زیرساختی را فراهم کنیم و به مشارکت واقعی جوانان در تصمیمسازیها باور داشته باشیم.
کمال اکبریان بیان کرد: در حوزه ساماندهی تشکلهای غیردولتی، استان چهارمحال و بختیاری رتبه نخست کشور را کسب کرده است.
وی این موفقیت را حاصل تلاش مدیران، فعالان مدنی و کارشناسان دانست و تصریح کرد: فعالان رسانهای استان نیز با تلاش برای ارتقای آگاهی عمومی، همواره منافع استان را بر منافع شخصی مقدم می دانند.
۲۱ اثر خبرنگاران چهارمحال و بختیاری در جشنواره رسانه ای نسل امید پذیرفته شد
دبیر جشنواره رسانه ای نسل امید گفت: جشنواره استانی رسانهای نسل امید در کنار جشنواره ملی، هنری نسل امید در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
محمود اسماعیلپور با اشاره به اینکه حدود ۱۰۰ اثر به این جشنواره ارسال شد افزود: خبرنگاران در هفت قالب با محورهایی از جمله ازدواج، خانواده و جوانی جمعیت شرکت کردند که پس از داوری، ۲۱ اثر از شرکتکنندگان پذیرفته شد.