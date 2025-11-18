۲ کشته و چند مصدوم در برخورد سه خودرو در محور زرینشهر – فولادشهر
روابطعمومی جمعیت هلالاحمر استان اصفهان اعلام کرد برخورد سه خودروی سواری در محور زرینشهر به فولادشهر عصر دوشنبه منجر به جانباختن ۲ نفر و مصدومیت سه نفر دیگر شد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، روابطعمومی جمعیت هلالاحمر استان اصفهان اعلام کرد حادثه رانندگی ساعت ۱۵:۳۵ روز دوشنبه در محور زرینشهر به فولادشهر بهوقوع پیوست و نیروهای امدادی پایگاه شهدای مینادشت شهرستان فلاورجان بلافاصله به صحنه اعزام شدند.
براساس این گزارش، در این سانحه یک دستگاه پراید وانت با یک دستگاه پراید برخورد کرد و در ادامه یک خودروی پژوپارس نیز دچار واژگونی شد.
به دنبال این حادثه، ۲ نفر در محل جان خود را از دست دادند و سه نفر دیگر مصدوم شدند که نیازمند اقدامات درمانی فوری بودند.
روابطعمومی هلالاحمر استان توضیح داد: یک تیم عملیاتی در محل حاضر شد و پس از ارزیابی اولیه، اقدامات امدادی، تثبیت صحنه و ایمنسازی مسیر را انجام داد. بر همین اساس، یکی از مصدومان توسط تیم هلالاحمر و ۲ نفر دیگر با آمبولانسهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.