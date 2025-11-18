خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی البرز خبر داد؛

توقیف موتورسیکلت تریل کاوازاکی 250 سی‌سی در شهرستان البرز

توقیف موتورسیکلت تریل کاوازاکی 250 سی‌سی در شهرستان البرز
کد خبر : 1716005
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان البرز از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت تریل کاوازاکی 250 سی‌سی قاچاق به ارزش 4 میلیارد ریال در شهرستان البرز خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ سیدحمیدرضا موسوی‌پور درتشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران کلانتری 13 بیدستان شهرستان البرز حین گشت‌ زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه موتورسیکلت تریل مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی‌ها و استعلامات صورت‌گرفته مشخص شد موتورسیکلت فوق از نوع کاوازاکی 250 سی‌سی بوده و فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی است و به‌صورت قاچاق وارد کشور شده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه با هماهنگی قضایی موتورسیکلت توقیف و به پارکینگ منتقل شد، خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ موسوی‌پور با اشاره به ارزش 4 میلیارد ریالی این وسیله قاچاق، از شهروندان خواست: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و مقابله با قاچاق کالا و ارز، هرگونه اخبار و اطلاعات مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی 110 گزارش دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب