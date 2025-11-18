فرمانده انتظامی البرز خبر داد؛
توقیف موتورسیکلت تریل کاوازاکی 250 سیسی در شهرستان البرز
فرمانده انتظامی شهرستان البرز از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت تریل کاوازاکی 250 سیسی قاچاق به ارزش 4 میلیارد ریال در شهرستان البرز خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ سیدحمیدرضا موسویپور درتشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران کلانتری 13 بیدستان شهرستان البرز حین گشت زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه موتورسیکلت تریل مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بررسیها و استعلامات صورتگرفته مشخص شد موتورسیکلت فوق از نوع کاوازاکی 250 سیسی بوده و فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی است و بهصورت قاچاق وارد کشور شده است.
جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه با هماهنگی قضایی موتورسیکلت توقیف و به پارکینگ منتقل شد، خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.
سرهنگ موسویپور با اشاره به ارزش 4 میلیارد ریالی این وسیله قاچاق، از شهروندان خواست: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و مقابله با قاچاق کالا و ارز، هرگونه اخبار و اطلاعات مشکوک را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی 110 گزارش دهند.