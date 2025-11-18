خبرگزاری کار ایران
معاون وظیفه عمومی استان قزوین خبر داد؛

فراخوان مشمولان اعزام به خدمت سربازی

کد خبر : 1716004
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان قزوین مشمولان اعزام به خدمت مقدس سربازی در آذرماه 1404 را فراخوان کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، امیر اسماعیلی در تشریح جزئیات این خبر گفت: برابر ابلاغیه صادره از سازمان وظیفه عمومی فراجا کلیه مشمولان استان قزوین  که برگ آماده به خدمت در تاریخ اول آذرماه 1404 دریافت کرده اند، لازم است با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) ، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.

وی اضافه کرد: کلیه مشمولان دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی، دیپلم و زیر دیپلم می بایست روز شنبه یکم آذرماه در ساعت 7 صبح در محل پایانه مسافربری قزوین واقع در میدان تهران قدیم، تعاونی جوان سیر ایثار حضور یابند.

معاون وظیفه عمومی استان قزوین یادآوری کرد: مشمولان لازم است اصل مدارک مورد نیاز اعم از برگ آماده به خدمت، برگ محل مراجعه، برگ واکسیناسیون، کارت ملی و شناسنامه، مدارک مربوط به شرایط خاص مانند: تأهل، گواهی فوت والدین، جانبازان بالای 10 درصد، خانواده درجه یک شهداء و... را به همراه خود داشته باشند.

اسماعیلی افزود: عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده 10 و 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

وی ادامه داد: متقاضیان و خانواده های آنان در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir ، سامانه تلفن گویا به شماره 096480 و یا کانال سازمان به نشانی khabaresarbazi @ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

